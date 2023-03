800 pocisków Hellfire dla Polski. Jest zgoda USA

czytaj dalej

Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością oraz możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego do określonego poziomu zarobków. To główne ustalenia po spotkaniu kierownictwa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i części protestujących osób z niepełnosprawnością. - My będziemy mówić sprawdzam. To jest początek - zapowiadała w "Faktach po Faktach" w TVN24 Katarzyna Kosecka, mama Konrada, Nikodema i Karoliny, która uczestniczyła w spotkaniu w resorcie. Propozycje krytykowała Iwona Hartwich, mama Kuby z niepełnosprawnością i posłanka Koalicji Obywatelskiej. - Dla mnie nie padła tam żadna dobra propozycja - mówiła.