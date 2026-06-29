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Polska

17 utonięć w ciągu doby. Policja apeluje o ostrożność nad wodą

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Utonięcia w Polsce. Bezpieczeństwo nad wodą
Policja: w niedzielę w Polsce utonęło 17 osób
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W ciągu ostatniej doby w Polsce utonęło 17 osób - poinformowała policja. W czasie rekordowej fali upałów funkcjonariusze apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.

W poniedziałek rano, po rekordowo upalnym weekendzie, Komenda Główna Policji opublikowała w mediach społecznościowych apel o zachowanie czujności nad wodą.

"Woda to żywioł - chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec" - czytamy w komunikacie.

Jak podaje policja, od początku czerwca utonęło już 56 osób, z czego aż 17 w ciągu ostatniej doby. Według danych zamieszczonych na stronie Polskiej Policji to największy jednodniowy bilans tragedii nad wodą od początku roku.

Ostrzeżenia przed upałami w Polsce

Do godziny 20 w poniedziałek obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed upałem dla województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, prawie całego woj. małopolskiego i części woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego wielkopolskiego oraz podlaskiego.

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RAPORT TVN24.PL

W ciągu dnia na obszarze objętym tymi ostrzeżeniami prognozowane są temperatury od 35 do 39 stopni Celsjusza, w nocy od 18 do 25 st. C. Dla północnej i zachodniej części kraju, gdzie na termometrach w ciągu dnia może pojawić się do 34 st. C, a w nocy od do 23 st. C., obowiązują alerty II stopnia.

OGLĄDAJ: 59 stopni Celsjusza na placu zabaw
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Źródło: tvn24.pl, PAP
Tagi:
PolicjaUtonięciabezpieczeństwo
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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