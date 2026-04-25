Co z pieniędzmi z Zondacrypto? Rzecznik Praw Obywatelskich o czarnym scenariuszu

RPO: duże prawdopodobieństwo, że środków zainwestowanych w Zondacrypto nie da się odzyskać
Jest duże prawdopodobieństwo, że tych środków, które zostały zainwestowane w giełdę Zondacrypto, po prostu nie da się odzyskać - powiedział w "Faktach po Faktach" Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, komentując trwające śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut. Mówił jednak o krokach, jakie pokrzywdzeni powinni podjąć, aby zwiększyć swoje szanse odzyskania straconych środków.

Trwa śledztwo prokuratury w sprawie możliwego oszustwa na szkodę klientów giełdy kryptowalut Zondacrypto. Powodem wszczęcia dochodzenia są zawiadomienia pokrzywdzonych, a także doniesienia medialne na temat problemów związanych z wypłatą środków.

Sytuację wokół Zondacrypto komentował w "Faktach po Faktach" Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Marcin Wiącek. Podkreślił, że rynek kryptowalut jest rynkiem specyficznym. - To nie ma nic wspólnego z tradycyjnymi lokatami bankowymi, inwestowaniem w tradycyjne waluty czy z rachunkami oszczędnościowymi. To są instrumenty o bardzo wysokim ryzyku, niezwykle wysokim ryzyku, jeszcze wyższym niż akcje, którymi się gra na giełdzie - powiedział.

Podkreślił, że "póki co obrót tymi instrumentami nie jest nadzorowany przez państwo", a technologia, na której się opiera "to jest technologia, która zakłada anonimowość, która zakłada brak dostępu państwa do transakcji". - Jest duże prawdopodobieństwo, że tych środków, które zostały zainwestowane w giełdę Zondacrypto, po prostu nie da się odzyskać właśnie z tych przyczyn technologicznych - ocenił.

"Idealne żerowisko dla tego rodzaju sępów". Rady dla klientów Zondacrypto

Pytania wokół Zondacrypto. "Nie ma człowieka, nie ma klucza"

W ubiegłym tygodniu prezes Zondacrypto Przemysław Kral ujawnił adres portfela z 4500 bitcoinami, by odeprzeć zarzuty o przywłaszczenie środków. Później przyznał jednak, że dostęp do niego ma zaginiony Sylwester Suszek. Prof. Więcek ocenił, że Suszek jest osobą kluczową dla odzyskania pieniędzy przez pokrzywdzonych. - Technologia, o jakiej rozmawiamy, technologia rejestrów rozproszonych, ona opiera się w gruncie rzeczy na tym, że posiadacz klucza jest jedyną osobą na całym świecie, która może mieć dostęp do tych środków, które tam są - powiedział.

Przeczytaj też: Sześciu prokuratorów odsuniętych od śledztw m.in. w sprawie "króla kryptowalut" >>>

Podkreślił, że "jeśli nie ma tego człowieka, nie ma klucza, to od strony technologicznej dostęp do tych środków może okazać się niemożliwy, a tym samym zadośćuczynienie tym roszczeniom również może okazać się niemożliwe" 

Co mogą zrobić pokrzywdzeni?

Są jednak działania prawne, które mogą podjąć klienci. - To, co bym radził (...) to przede wszystkim gromadzić dowody. Ja wiem, że strona internetowa tej giełdy już, o ile mi wiadomo, nie działa. Natomiast trzeba gromadzić dowody przelewów i wszelkie informacje, które mogą się przydać w postępowaniu - radził Rzecznik Praw Obywatelskich. 

"Idealne żerowisko dla tego rodzaju sępów". Rady dla klientów Zondacrypto

Prof. Wiącek przestrzegał przed podejmowaniem działań z powództwa cywilnego. Odniósł się tym samym do ogłoszeń kancelarii prawnych, oferujących pomoc pokrzywdzonym. - Bardzo przestrzegam wszystkich przed pochopnym korzystaniem z kancelarii prawnych. Możliwość odzyskania tych środków na drodze powództwa cywilnego jest w tej chwili prawie że nieistniejąca. Jest to niezwykle trudne i bardzo mało prawdopodobne jest odzyskanie tych pieniędzy na drodze powództwa cywilnego - podkreślił.

Jest tak dlatego, że, jak mówił, "istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że to w pewnym momencie skończy się postępowaniem upadłościowym prowadzonym w Estonii", gdzie firma jest zarejestrowana. - I jeżeli dochodzi do wszczęcia postępowania upadłościowego, to wtedy zawieszane są wszelkie możliwe roszczenia cywilne dotyczące podmiotu będącego w upadłości - tłumaczył Wiącek. 

Dlatego, jak podkreślił, przede wszystkim, "należy zgłosić się do prokuratury lub na policję." - Ponieważ, jeżeli przyjdzie do postępowania karnego i to postępowanie karne będzie się rozwijać, za parę lat zapewne, to wówczas będzie można uzyskać status oskarżyciela posiłkowego, będzie można się domagać odszkodowania w postępowaniu karnym - powiedział rzecznik.

Jednak, jak dodał, "o ile będzie to odszkodowanie możliwe, jeżeli będzie masa majątkowa, z której to odszkodowanie będzie można wypłacić."

Afera Zondacrypto. "Możliwość odzyskania tych jest bardzo mało prawdopodobna"

Sprawdź także:
Zaśmiecony pokój. Problem narastający latami
"Widzę już tylko skórę człowieka"
Joanna Rubin-Sobolewska
29 min
pc
Afera Zondacrypto. "Możliwość odzyskania tych jest bardzo mało prawdopodobna"
Fakty po Faktach
29 min
pc
Oglądaj dłuższe "Fakty" w TVN24+
Fakty
57 min
Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Donald Tusk
Polska między Ameryką, NATO i Europą. "Trudno będzie nam manewrować"
Ciekawe czasy
24 min
pc
Cały miły nastrój prysł
Ranking Mazura
AdobeStock_154557591
Ten koszmar bierze się z powietrza. Zna to 12 milionów Polaków
Agata Daniluk
1 godz 10 min
Obrady w Sejmie
"Słyszałem od polityków PiS 'przepraszam, że tak powiedziałem, ale ja tak muszę'"
W kuluarach
25 min
pc
Cios dla branży lotniczej. Kluczowe kolejne miesiące
Horyzont
Spektakl "Profesor", reż. Jan Hussakowski, Teatr Żeromskiego w Kielcach
Wybrał narkotykowe podziemie, zamiast badań nad lekarstwem na raka. Dlaczego?
Agnieszka Drabikowska
Samolot paliwo tankowanie
Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?
Łukasz Figielski
41 min
pc
To też wina Tuska?
Szkło kontaktowe
42 min
Łukasz Litewka
Wydanie z 24.04.2026
Polska i Świat
43 min
pc
Wydanie z 24.04.2026
Fakty o świecie
45 min
pc
"Święczkowski i Nawrocki próbują zablokować konstytucyjnych sędziów ustawą"
#BezKitu
31 min
pc
Siemoniak: Zondacrypto było partnerem czołowych polityków PiS
Fakty po Faktach
18 min
pc
Prokuratura o śmierci posła Litewki. "Część oświadczeń kierowcy budzi zastrzeżenia"
Opinie i wydarzenia
37 min
pc
Oglądaj dłuższe "Fakty" w TVN24+
Fakty
12 min
pc
Spór o Hennig-Kloską. "Część posłów Polski 2050 mówi głosem PiS i Konfederacji"
Tak jest
18 min
pc
"Chciał zmieniać świat na lepsze" - współpracownicy wspominają Łukasza Litewkę
Tak jest
Patriarcha Cyryl i Władimir Putin
Wojna Putina, oligarchowie i apel patriarchy
Tatiana Serwetnyk
35 min
pc
Kłopoty Trumpa i republikanów. Ta strata może być dla nich katastrofą
Rozmowy na szczycie
9 min
pc
Randka na sejmowej mównicy? Hołownia zadeklarował pomoc
Sejm Wita
22 min
Waldemar Żurek
"W Moskwie zacierają ręce". Żurek o zapowiedzi prezydenta ws. raportu WSI
Jeden na jeden
1 godz 15 min
pc
AI jako broń atomowa. Manifest giganta z Doliny Krzemowej wywołał burzę
Czas przyszły
37 min
pc
"Nie boją się nikogo i niczego". Starosta zaczął ich sprawdzać, oni niszczą mu życie
Superwizjer
Andrzej Duda trzy miesiące po zakończeniu prezydentury (24.11.2025, Gdańsk)
ZEN.COM, Andrzej Duda i zakazane kasyna online
Piotr Szostak
Ćwiczenia białorusko-rosyjskie Zapad-2021 na poligonie w Brześciu
Mają zapasy paliwa, by móc szybko wyjechać. Boją się inwazji
Tatiana Serwetnyk
pc
"Istotną częścią jazzu jest błąd. Raz miałem nawet tróję z fortepianu"
Monika Olejnik. Otwarcie
42 min
pc
Wspominamy Łukasza Litewkę
Szkło kontaktowe
49 min
pc
Wydanie z 23.04.2026
Polska i Świat

