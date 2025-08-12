Marcin Chabowski, olimpijczyk i wieloletni biegacz długodystansowy, znalazł się w szpitalu zaledwie pół godziny po tym, jak był na spotkaniu ze znajomymi.

Doznał najgroźniejszej formy anafilaksji, której co roku w Polsce doświadcza nawet 130 tysięcy osób. Od 40 do 120 z nich umiera.