16-latek uciekał kradzionym motocyklem. Nagranie

Nastolatek nie miał prawa jazdy

"Nieletni nie miał uprawnień do kierowania, a motocykl nie był dopuszczony do ruchu. Dodatkowo został skradziony na terytorium Niemiec" - informuje krapkowicka policja.

"Obowiązkiem każdego uczestnika ruchu drogowego jest stosowanie się do poleceń i sygnałów wydawanych przez osobę uprawnioną do kontroli. Niezatrzymanie pojazdu do kontroli policyjnej i kontynuowanie jazdy mimo wydania przez osobę uprawnioną polecenia, jest przestępstwem i grozi za nie kara pozbawienia wolności do lat pięciu" - przypomina policja.