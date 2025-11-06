Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Opole

Strzały w okna szkoły. 38-latek z zarzutami

Uszkodzona szyba w szkole
Strzały z wiatrówki w kierunku szkoły
Źródło: TVN24
Zarzut narażenia dzieci na ciężki uszczerbek na zdrowiu usłyszał 38-latek, który we Włodarach (Opolskie) strzelał z wiatrówki w okna szkoły podstawowej. Mężczyzna ma też odpowiedzieć za posiadanie narkotyków i zniszczenie mienia. Twierdzi, że nie strzelał celowo w szkołę.

Policja w Korfantowie 30 października otrzymała informację o ostrzelaniu budynku szkoły podstawowej we Włodarach w czasie, gdy na terenie placówki prowadzone były lekcje. Dyrekcja szkoły przerwała zajęcia i przekazała dzieci pod opiekę rodziców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Strzelał w kierunku szkoły, zarzuty i areszt

Strzelał w kierunku szkoły, zarzuty i areszt

Strzały w centrum miasta. 20-latek podczas kłótni wyciągnął wiatrówkę

Strzały w centrum miasta. 20-latek podczas kłótni wyciągnął wiatrówkę

Kielce

Według ustaleń policji, budynek został ostrzelany z wiatrówki. Nikt nie odniósł obrażeń, jednak stalowe kulki uszkodziły cztery szyby.

Uszkodzona szyba w szkole
Uszkodzona szyba w szkole
Źródło: Opolska policja

Kilka godzin po zdarzeniu policja zatrzymała podejrzanego, u którego oprócz wiatrówki znaleziono marihuanę i krzaki konopi.

Jak poinformował prokurator Korzeniowski, podejrzanemu przedstawiono zarzut posiadania nielegalnych substancji, zniszczenia mienia oraz narażenia przebywających w szkole dzieci na ciężki uszczerbek na zdrowiu. Mężczyzna przyznał się do posiadania substancji odurzających, jednocześnie zapewnia, że nie strzelał celowo w kierunku szkoły.

Szkoła we Włodarach
Szkoła we Włodarach
Źródło: Pawel Kacprzak

Wobec podejrzanego sąd zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy. Za zarzucane czyny mężczyźnie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Policja zatrzymała 38-latka
Policja zatrzymała 38-latka
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Opolska policja

Udostępnij:
TAGI:
Opolskiewojewództwo opolskiePrzestępstwaPolicjaProkuraturaSzkoła
Czytaj także:
Blueface
Raper opuścił więzienie i przeprasza mężczyznę, którego postrzelił
Kultura i styl
Pono 2
"Zostawił po sobie córkę, słowa, bit i serce". Artyści żegnają Pono
Kultura i styl
Do zdarzenia doszło na ulicy Nowohuckiej w Krakowie
"Wystrzelił ponad dachami samochodów". Motocykl został na ziemi
Kraków
pc
"Pan bez przerwy mówi o jakimś 'neo, neo'. Są jakieś granice"
RELACJA
Cela więzienna - zdjęcie ilustracyjne
Zabójca dziecka znaleziony martwy w celi. W tym samym więzieniu zamordowano znanego muzyka
Świat
Ambasador USA Thomas Rose i prezydent Karol Nawrocki
Oto nowi ambasadorowie w Polsce. Prezydent przyjął listy uwierzytelniające
Polska
EVS-BUDAPESZT-0001
Ziobro zabrał głos. To tu miał przebywać
Polska
shutterstock_2249385239
Podatek dla banków po poprawkach Senatu. Niższe stawki dla niektórych uczestników rynku
BIZNES
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przekłada na przyszły rok planowe hospitalizacje
Przekładają hospitalizacje na przyszły rok. "Szpital do tej pory nie otrzymał zapłaty"
WARSZAWA
imageTitle
Trener drużyny NBA stracił dom w pożarze
EUROSPORT
imageTitle
Żałoba w Dallas. Nie żyje 24-letni Marshawn Kneeland
EUROSPORT
shutterstock_2062908059
Szef chatbot, czyli prezes dostępny 24/7
BIZNES
Zagadkowa śmierć czterech osób pod Ostrołęką (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało mężczyzny w bloku. Śledztwo w sprawie zabójstwa
Szczecin
Komisja
Ziobry nie ma, komisja o nim decyduje
Polska
Na chłopca przewróciła się bramka (zdjęcie ilustracyjne)
Trener oskarżony o pedofilię. Stanie przed sądem
Katowice
Święto Niepodległości w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Minister wprowadził zakaz noszenia broni
WARSZAWA
imageTitle
Plan wykonany w stu procentach. Pegula nie musi czekać na hit
EUROSPORT
Klatka kluczowa-5476
Budżet zdrowia się nie spina. Wiceminister: trwają ustalenia
Piotr Wójcik
imageTitle
Świątek oburzona. "On jest najwyraźniej pijany"
EUROSPORT
shutterstock_2358387797
Krwiomocz to sygnał alarmowy, a nie efekt “po zjedzeniu buraczków”
Anna Bielecka
imageTitle
Na ten moment czekał pół roku. Mistrz świata zagra o finał
EUROSPORT
Gęsta mgła
Ostrzeżenia IMGW w 12 województwach
METEO
rosyjscy zolnierze 04 milru
Zwabieni przez Rosjan? Najemnicy błagają o wydostanie ich z Donbasu
Świat
Stacja PKP Międzylesie
Pracownicy bili na alarm. Jest decyzja państwowej spółki
BIZNES
imageTitle
Poważna operacja mistrza olimpijskiego. "Jedno z najgorszych uczuć"
EUROSPORT
Pono
Nie żyje raper Pono. Miał 49 lat
Kultura i styl
Zatrzymano policjanta i policjantkę (zdjęcie ilustracyjne)
Dwoje policjantów zatrzymanych w sprawie narkotyków
Poznań
Wypadek śmigłowca w miejscowości Błaziny Górne
Śmigłowiec zahaczył o linię energetyczną. Decyzja prokuratury
WARSZAWA
shutterstock_2075905432
Pogoda taka, że może nie być czym oddychać
METEO
Klatka kluczowa-5397
Glapiński: jesteśmy już u progu celu inflacyjnego
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica