Strzały w okna szkoły. 38-latek z zarzutami

Strzały z wiatrówki w kierunku szkoły Źródło: TVN24

Policja w Korfantowie 30 października otrzymała informację o ostrzelaniu budynku szkoły podstawowej we Włodarach w czasie, gdy na terenie placówki prowadzone były lekcje. Dyrekcja szkoły przerwała zajęcia i przekazała dzieci pod opiekę rodziców.

Według ustaleń policji, budynek został ostrzelany z wiatrówki. Nikt nie odniósł obrażeń, jednak stalowe kulki uszkodziły cztery szyby.

Uszkodzona szyba w szkole Źródło: Opolska policja

Kilka godzin po zdarzeniu policja zatrzymała podejrzanego, u którego oprócz wiatrówki znaleziono marihuanę i krzaki konopi.

Jak poinformował prokurator Korzeniowski, podejrzanemu przedstawiono zarzut posiadania nielegalnych substancji, zniszczenia mienia oraz narażenia przebywających w szkole dzieci na ciężki uszczerbek na zdrowiu. Mężczyzna przyznał się do posiadania substancji odurzających, jednocześnie zapewnia, że nie strzelał celowo w kierunku szkoły.

Szkoła we Włodarach Źródło: Pawel Kacprzak

Wobec podejrzanego sąd zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy. Za zarzucane czyny mężczyźnie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Policja zatrzymała 38-latka Źródło: TVN24