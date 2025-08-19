Tragedia podczas zbioru owoców. Nie żyje 55-latek

Do tragedii doszło w poniedziałek, 18 sierpnia, przed godziną 18 w miejscowości Ujazd w powiecie strzeleckim.
- 55-letni mężczyzna przy własnym domu zrywał owoce z drzewa i spadł z drabiny. 69-letni sąsiad wezwał pomoc. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo próby reanimacji mężczyzny nie udało się uratować - poinformowała mł. asp. Justyna Woźniak z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP Ujazd - KSRG