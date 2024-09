Trwa rozbiórka mostów zniszczonych przez falę. Wojsko postawi jeden tymczasowy

Zagrożenia w Głuchołazach w woj. opolskim już nie ma. Obecnie trwa sprzątanie po powodzi. Zanim powstanie nowy most, który połączy obie strony miasta, konieczna jest rozbiórka dotychczasowych konstrukcji, zniszczonych przez falę. Gdy ta dobiegnie końca wojskowi, jak deklarują, będą w stanie postawić most w ciągu 4-5 dni.

Odbudowanie mostu w Głuchołazach (woj. opolskie) na rzece Białej jest kluczowe. Musi powstać jak najszybciej. To bowiem jedyny łącznik między dwiema częściami miasta. W tej chwili jest ono sparaliżowane i zdezintegrowane. W jednej części miasta jest przychodnia, do której nie mają dostępu osoby po drugiej stronie rzeki. Tam z kolei jest szkoła, która ma zostać otwarta już od poniedziałku.

- Będzie most tymczasowy. Najpierw myśleliśmy, że będzie to most pontonowy, ale wygląda na to, że to będzie stały element, wojsko prawdopodobnie ma gotowe elementy, przęsła - zapowiadał w środę na antenie TVN24 Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz.