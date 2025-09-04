Troje małych dzieci w zamkniętym aucie. Świadkowie pukali w szybę, ale nie było reakcji

Dziecko w rozgrzanym samochodzie. Jak się zachować? (wideo z 12.08.2024) Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło we wtorek (2 września) w miejscowości Strzelce Opolskie. Tego dnia temperatura sięgała 25 stopni Celsjusza. Policjanci dostali zgłoszenie o tym, że w samochodzie stojącym na parkingu jednego z dyskontów śpi troje dzieci. Auto było zamknięte, a w środku nie było opiekuna.

- Zgłaszający próbował nawiązać kontakt z dziećmi, pukając w szybę pojazdu, jednak maluchy nie reagowały. W trosce o ich bezpieczeństwo udał się do sklepu, by pracownicy wezwali właściciela auta przez megafon. Mimo tej próby, przez kilka minut nikt się nie pojawił. Zaniepokojony mężczyzna wezwał policję - przekazała młodsza aspirant Dorota Janać z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.

Po chwili na miejscu pojawił się inny świadek. W samochodzie było uchylone okno i to właśnie mężczyźni wykorzystali.

- Przez uchyloną szybę otworzyli drzwi samochodu i wyciągnęli z wnętrza spocone i przestraszone zaistniałą sytuacją dzieci. Na tylnych siedzeniach znajdowało się troje rodzeństwa w wieku dziewięciu, pięciu i dwóch lat. Na szczęście dzieci po wyciągnięciu z pojazdu były w dobrym stanie psychofizycznym i nie wymagały pomocy medycznej - dodała Janać.

Sprawa trafi do sądu

Na miejsce przyjechali strzeleccy policjanci. Dopiero po dłuższej chwili pojawili się rodzice dzieci. Jak się okazało, byli na zakupach.

- Zachowywali się tak, jakby nie zdawali sobie sprawy z zagrożenia, jakie stworzyli. Nie potrafili racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego oboje udali się na zakupy, zostawiając swoje pociechy w rozgrzanym samochodzie. Ojciec dzieci dodatkowo wykazywał w kierunku zgłaszającego oburzenie, że wezwał na miejsce patrol policji - przekazała oficer prasowa.

Policjanci poinformują o sprawie sąd rodzinny, który oceni, czy rodzice swoim zachowaniem nie narazili dzieci na niebezpieczeństwo.

Policja przypomina, że pozostawienie dziecka w zamkniętym aucie, zwłaszcza w ciepły dzień, może doprowadzić do przegrzania organizmu, utraty przytomności, a nawet śmierci. Nawet kilka minut w takich warunkach stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia najmłodszych. KPP Strzelce Opolskie

