Agresywny petent groził urzędniczce śmiercią

Pod koniec lipca dyżurny policji w Strzelcach Opolskich otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie, który awanturował się w urzędzie.

"Petent był bardzo agresywny i ubliżał pracownicy urzędu. W pewnym momencie mężczyzna zaczął grozić urzędniczce pozbawieniem życia. Chwilę później strzeleccy policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę" - podaje policja w Strzelcach Opolskich.

Usłyszał zarzuty

41-latek usłyszał zarzuty dotyczące znieważenia funkcjonariusza publicznego oraz kierowania gróźb karalnych. Teraz grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Prokurator Rejonowy w Strzelcach Opolskich zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej.