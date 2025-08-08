Agresywny petent groził urzędniczce śmiercią

Pod koniec lipca dyżurny policji w Strzelcach Opolskich otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie, który awanturował się w urzędzie.
"Petent był bardzo agresywny i ubliżał pracownicy urzędu. W pewnym momencie mężczyzna zaczął grozić urzędniczce pozbawieniem życia. Chwilę później strzeleccy policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę" - podaje policja w Strzelcach Opolskich.
Usłyszał zarzuty
41-latek usłyszał zarzuty dotyczące znieważenia funkcjonariusza publicznego oraz kierowania gróźb karalnych. Teraz grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.
Prokurator Rejonowy w Strzelcach Opolskich zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Opolska policja