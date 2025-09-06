Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Opole

14-latka przewróciła się na hulajnodze elektrycznej. Nie miała kasku

Hulajnogi
Wypadki na hulajnogach elektrycznych. Rozmowa z ratownikiem
Źródło: TVN24
14-latka jechała hulajnogą elektryczną, przewróciła się i doznała urazu głowy. Nie miała kasku. Świadek wypadku wezwał pogotowie, dziewczyna szybko trafiła do szpitala.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w minioną sobotę w Strzelcach Opolskich. Dwie nastolatki wybrały się na przejażdżkę hulajnogami elektrycznymi.

- 14-letnia dziewczyna w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, straciła panowanie nad pojazdem i przewróciła się. Niestety, dziewczynka nie miała założonego kasku ochronnego. Na skutek upadku doznała urazu głowy - opisuje młodszy aspirant Dorota Janać, rzeczniczka policji w Opolu.

- To było na poboczu drogi bez chodnika. Obok przejeżdżał kierowca i natychmiast wezwał służby - mówi Janać. Na miejsce przyjechali policjanci i zespół ratownictwa medycznego. - Dziewczyna uderzyła głową o asfalt. Była przytomna, ale było podejrzenie wstrząśnienia mózgu - dodaje rzeczniczka.

14-latce udzielono pierwszej pomocy i przetransportowano ją do szpitala w Opolu.

Zasady bezpieczeństwa

Policja przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas używania hulajnogi elektrycznej:

  • zawsze używaj kasku ochronnego, a w miarę możliwości także ochraniaczy na łokcie i kolana;
  • dostosuj prędkość do warunków na drodze;
  • poruszaj się po drogach i ścieżkach przeznaczonych dla rowerów;
  • zachowuj ostrożność przy manewrach, szczególnie podczas skręcania i hamowania;
  • pamiętaj o zakazie przewożenia pasażerów.
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych

Policjanci apelują również do rodziców, by przypominali dzieciom o założeniu kasku i zwracali uwagę na sposób jazdy.

Według projektu ustawy o prawie jazdy, kaski będą obowiązkowe dla dzieci.

Prawo jazdy dla 17-latków i obowiązkowe kaski. Jest decyzja rządu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prawo jazdy dla 17-latków i obowiązkowe kaski. Jest decyzja rządu

BIZNES

Autorka/Autor: mag/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
HulajnogiPolicjaStrzelce Opolskieruch drogowy
Czytaj także:
deszcz pogoda ulewa shutterstock_452496760
Deszczowy front wędruje nad Polską. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Wągrowiec. Zaparkowała na miejscu dla niepełnosprawnych
Nie zapięła pasów, to był początek jej kłopotów
Poznań
shutterstock_2483737431
16 kandydatów zmarło w trakcie kampanii wyborczej. "Przypadek" i jeden wyjątek
Świat
Trzy osoby jechały jedną hulajnogą
Trzy osoby na jednej hulajnodze
WARSZAWA
imageTitle
Apel Lewandowskiego przed kluczowym meczem w eliminacjach
EUROSPORT
Piorun
Gdzie jest burza? Błyska się, miejscami ulewnie pada
METEO
Wizualizacja powstawania piorunów
W tym kraju pioruny biją na odwrót
METEO
Wyciek amoniaku na Tarchominie (zdjęcie ilustracyjne)
Auto w stawie, dwie osoby nie żyją
Łódź
Śmiertelny wypadek w Legnicy
Wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Nie żyje
Wrocław
shutterstock_1743176144
Tu mieszkanie może być trzykrotnie tańsze niż w stolicy. Ranking cen
BIZNES
Wypadek śmiertelny w udziałem wojskowej ciężarówki
Tragiczny wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki. Jest decyzja prokuratury
WARSZAWA
shutterstock_2648070803
Odkryli olbrzymie złoża złota. Mogą trafić do czołówki
BIZNES
Zamiast telefonu w pudełku były ziemniaki
Kupiła telefon, dostała ziemniaki
Lublin
KADR
"Eddington" w kinach, Depardieu przed sądem, Allen chce Trumpa
KADR NA KINO
Afera GetBack
"Efekt mrożący" i "ostatni sprawiedliwy". Kolejne pytania w sprawie afery GetBack
Polska
Poznań. Ukrywał się 9 lat
Był poszukiwany pięcioma listami gończymi, ukrywał się dziewięć lat
Poznań
V2-SIKORSKI-NAWROCKI
Nawrocki odpowiedział Sikorskiemu
Polska
Albumy ze wspomnieniami mieszkańców Kresów Wschodnich
Trzeba powiedzieć głośno: to jest historia całej Polski, to się nam przytrafiło
Justyna Suchecka
Traktorzysta miał blisko trzy promila alkoholu w ogranizmie
Pijany traktorzysta holował spalone auto, wjechał w płot
Rzeszów
imageTitle
Sabalenka broni tytułu. Plan transmisji 14. dnia US Open
EUROSPORT
pap_20250827_18C
"Weto zmusza rząd do działania innymi ścieżkami"
BIZNES
Sytuacja baryczna w Europie
Deszcz zepsuł weekendową aurę, ale pogoda jeszcze nam to wynagrodzi
METEO
Dziś pogrzeb ofiar zbrodni wołyńskiej ekshumowanych w Puźnikach
Dziś pogrzeb ofiar zbrodni wołyńskiej w Puźnikach
Polska
Cmentarz Powązkowski Wojskowy
Powstaną cyfrowe kopie pomników ze Starych Powązek
WARSZAWA
Strażnicy graniczni, zatrzymanie, lotnisko
Jeden przyleciał, drugi chciał lecieć. Obaj byli poszukiwani
WARSZAWA
Rekin, żarłacz biały
Atak rekina w Sydney. Mężczyzna zmarł na plaży
Świat
Najsłynniejszy pochówek antywampiryczny znaleziony na cmentarzysku przy ulicy Zamkowej 20 w Sanoku
Młoda osoba, miała cechy męskie i żeńskie. Pochowali jak wampira
Martyna Sokołowska
Amerykańskie myśliwce F-35A Lightning II
Rośnie napięcie w regionie. Źródła w Białym Domu o kolejnym kroku
Świat
Intymny wideo czat zakończył się szantażem (zdj. ilustracyjne)
Znajoma z sieci, intymne nagranie i szantaż
WARSZAWA
Wisła odsłoniła kolejny zatopiony obiekt
Niski stan Wisły. Motolotniarz zauważył tajemniczy obiekt
Klaudia Kamieniarz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica