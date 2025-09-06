14-latka przewróciła się na hulajnodze elektrycznej. Nie miała kasku

Wypadki na hulajnogach elektrycznych. Rozmowa z ratownikiem Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w minioną sobotę w Strzelcach Opolskich. Dwie nastolatki wybrały się na przejażdżkę hulajnogami elektrycznymi.

- 14-letnia dziewczyna w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, straciła panowanie nad pojazdem i przewróciła się. Niestety, dziewczynka nie miała założonego kasku ochronnego. Na skutek upadku doznała urazu głowy - opisuje młodszy aspirant Dorota Janać, rzeczniczka policji w Opolu.

- To było na poboczu drogi bez chodnika. Obok przejeżdżał kierowca i natychmiast wezwał służby - mówi Janać. Na miejsce przyjechali policjanci i zespół ratownictwa medycznego. - Dziewczyna uderzyła głową o asfalt. Była przytomna, ale było podejrzenie wstrząśnienia mózgu - dodaje rzeczniczka.

14-latce udzielono pierwszej pomocy i przetransportowano ją do szpitala w Opolu.

Zasady bezpieczeństwa

Policja przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas używania hulajnogi elektrycznej:

zawsze używaj kasku ochronnego, a w miarę możliwości także ochraniaczy na łokcie i kolana;

dostosuj prędkość do warunków na drodze;

poruszaj się po drogach i ścieżkach przeznaczonych dla rowerów;

zachowuj ostrożność przy manewrach, szczególnie podczas skręcania i hamowania;

pamiętaj o zakazie przewożenia pasażerów.

Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych

Policjanci apelują również do rodziców, by przypominali dzieciom o założeniu kasku i zwracali uwagę na sposób jazdy.

Według projektu ustawy o prawie jazdy, kaski będą obowiązkowe dla dzieci.