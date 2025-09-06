14-latka przewróciła się na hulajnodze elektrycznej. Nie miała kasku

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w minioną sobotę w Strzelcach Opolskich. Dwie nastolatki wybrały się na przejażdżkę hulajnogami elektrycznymi.
- 14-letnia dziewczyna w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, straciła panowanie nad pojazdem i przewróciła się. Niestety, dziewczynka nie miała założonego kasku ochronnego. Na skutek upadku doznała urazu głowy - opisuje młodszy aspirant Dorota Janać, rzeczniczka policji w Opolu.
- To było na poboczu drogi bez chodnika. Obok przejeżdżał kierowca i natychmiast wezwał służby - mówi Janać. Na miejsce przyjechali policjanci i zespół ratownictwa medycznego. - Dziewczyna uderzyła głową o asfalt. Była przytomna, ale było podejrzenie wstrząśnienia mózgu - dodaje rzeczniczka.
14-latce udzielono pierwszej pomocy i przetransportowano ją do szpitala w Opolu.
Zasady bezpieczeństwa
Policja przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas używania hulajnogi elektrycznej:
- zawsze używaj kasku ochronnego, a w miarę możliwości także ochraniaczy na łokcie i kolana;
- dostosuj prędkość do warunków na drodze;
- poruszaj się po drogach i ścieżkach przeznaczonych dla rowerów;
- zachowuj ostrożność przy manewrach, szczególnie podczas skręcania i hamowania;
- pamiętaj o zakazie przewożenia pasażerów.
Policjanci apelują również do rodziców, by przypominali dzieciom o założeniu kasku i zwracali uwagę na sposób jazdy.
Według projektu ustawy o prawie jazdy, kaski będą obowiązkowe dla dzieci.
Autorka/Autor: mag/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock