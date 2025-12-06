Logo strona główna
Opole

Pożar przy stacji kolejowej. Pociągi przekierowano

Opole Zachodnie
40-latek odczepił wagon pociągu i zostawił na torach
Źródło: policja śląska
W sobotę po godzinie 16.00 w budynku koło stacji kolejowej Opole Zachodnie pojawił się dym. Ewakuowano sześć osób. Dyżurny Państwowej Straży Pożarnej przekazał, że sytuacja jest opanowana.

Dyżurny Państwowej Straży Pożarnej przekazał, że na stacji PKP Opole Zachodnie doszło do zadymienia w serwerowni, ale nie ma osób poszkodowanych. Ewakuowano sześć osób.

Dodał, że sytuacja jest opanowana, a na miejscu działają elektrycy.

Zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej. 

Młodszy brygadier Tomasz Pierzchała z opolskiej straży pożarnej przekazał RMF FM, że doszło do niewielkiego pożaru, który spowodował duże zadymienie. - Cały budynek wypełnił się dymem - dodał.

Ruch pociągów został wstrzymany na trzech liniach kolejowych: 132 - na odcinku Opole Zachodnie-Wrocław Brochów, 287 - na odcinku Opole Zachodnie-Nysa oraz linii 288 na odcinku Brzeg-Nysa - poinformowała Katarzyna Dobrut Michalska z PKP PLK. 

Autorka/Autor: fil/ToL

Źródło: tvn24.pl, RMF FM

Źródło zdjęcia głównego: Arcaion/Shutterstock

OPOLE Opolskie województwo opolskie pożar Kolej
