Pożar przy stacji kolejowej. Pociągi przekierowano

40-latek odczepił wagon pociągu i zostawił na torach Źródło: policja śląska

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dyżurny Państwowej Straży Pożarnej przekazał, że na stacji PKP Opole Zachodnie doszło do zadymienia w serwerowni, ale nie ma osób poszkodowanych. Ewakuowano sześć osób.

Dodał, że sytuacja jest opanowana, a na miejscu działają elektrycy.

Zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej.

Młodszy brygadier Tomasz Pierzchała z opolskiej straży pożarnej przekazał RMF FM, że doszło do niewielkiego pożaru, który spowodował duże zadymienie. - Cały budynek wypełnił się dymem - dodał.

Ruch pociągów został wstrzymany na trzech liniach kolejowych: 132 - na odcinku Opole Zachodnie-Wrocław Brochów, 287 - na odcinku Opole Zachodnie-Nysa oraz linii 288 na odcinku Brzeg-Nysa - poinformowała Katarzyna Dobrut Michalska z PKP PLK.