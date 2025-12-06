Pożar przy stacji kolejowej. Pociągi przekierowano

Dyżurny Państwowej Straży Pożarnej przekazał, że na stacji PKP Opole Zachodnie doszło do zadymienia w serwerowni, ale nie ma osób poszkodowanych. Ewakuowano sześć osób.
Dodał, że sytuacja jest opanowana, a na miejscu działają elektrycy.
Zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej.
Młodszy brygadier Tomasz Pierzchała z opolskiej straży pożarnej przekazał RMF FM, że doszło do niewielkiego pożaru, który spowodował duże zadymienie. - Cały budynek wypełnił się dymem - dodał.
Ruch pociągów został wstrzymany na trzech liniach kolejowych: 132 - na odcinku Opole Zachodnie-Wrocław Brochów, 287 - na odcinku Opole Zachodnie-Nysa oraz linii 288 na odcinku Brzeg-Nysa - poinformowała Katarzyna Dobrut Michalska z PKP PLK.
Autorka/Autor: fil/ToL
Źródło: tvn24.pl, RMF FM
