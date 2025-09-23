Do zdarzenie doszło w powiecie nyskim (woj. opolskie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w sobotę, 20 września podczas polowania w gminie Pokój na Opolszczyźnie. Zgłoszenie o nielegalnym odstrzale czterech łabędzi wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji, który potwierdził informacje. Policjanci rozpytali uczestników polowania oraz przeprowadzili czynności procesowe.

Myśliwi z zarzutami za zabicie chronionych łabędzi Źródło: Policja Namysłów

"Technik kryminalistyki zabezpieczył zarówno martwe łabędzie, jak i broń oraz amunicję, którą posługiwali się mężczyźni. Dwóch mieszkańców województwa wielkopolskiego zostało zatrzymanych w celu wyjaśnienia sprawy" - informuje nyska policja.

Strzelali do łabędzi, choć wiedzieli, że są pod ochroną

Z ustaleń policji wynika, że mężczyźni byli ostrzegani przez innych uczestników polowania, że strzelają do łabędzi. Zignorowali te informacje, a później tłumaczyli się, że pomylili łabędzie z gęsiami.

Zatrzymanym przedstawiono zarzut bezprawnego odstrzału ptaków objętych ścisłą ochroną. Mężczyźni przyznali się do winy, ale odmówili składania wyjaśnień. Sprawa trafi do sądu.

