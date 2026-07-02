Opole Uderzył żonę młotkiem w głowę. 80-latek zatrzymany Oprac. Svitlana Kucherenko |

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025 r.) Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Opolska policja

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Do groźnego zdarzenia doszło w ostatnią sobotę czerwca, w godzinach porannych, w gminie Paczków na Opolszczyźnie.

"Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nysie odebrał zgłoszenie, w którym zgłaszający powiadomił, że na ulicy spotkał ranną kobietę, która twierdziła, że została zaatakowana przez męża. Według zgłoszenia, pokrzywdzona została uderzona przez napastnika młotkiem w głowę" - informuje opolska policja.

Kobieta trafiła do szpitala

Na miejsce skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy przewieźli 74-latkę do szpitala.

W tym samym czasie funkcjonariusze zatrzymali podejrzewanego. 80-letni mieszkaniec powiatu nyskiego usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.

80-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa żony Źródło zdjęcia: Opolska policja

Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora pracowali funkcjonariusze z Nysy. Śledczy zabezpieczyli ślady oraz dowody, które mają pomóc w wyjaśnieniu dokładnego przebiegu ataku.

Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

80-latek został aresztowany na trzy miesiące Źródło zdjęcia: Opolska policja

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