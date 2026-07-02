Uderzył żonę młotkiem w głowę. 80-latek zatrzymany
Do groźnego zdarzenia doszło w ostatnią sobotę czerwca, w godzinach porannych, w gminie Paczków na Opolszczyźnie.
"Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nysie odebrał zgłoszenie, w którym zgłaszający powiadomił, że na ulicy spotkał ranną kobietę, która twierdziła, że została zaatakowana przez męża. Według zgłoszenia, pokrzywdzona została uderzona przez napastnika młotkiem w głowę" - informuje opolska policja.
Kobieta trafiła do szpitala
Na miejsce skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy przewieźli 74-latkę do szpitala.
W tym samym czasie funkcjonariusze zatrzymali podejrzewanego. 80-letni mieszkaniec powiatu nyskiego usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.
Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora pracowali funkcjonariusze z Nysy. Śledczy zabezpieczyli ślady oraz dowody, które mają pomóc w wyjaśnieniu dokładnego przebiegu ataku.
Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.