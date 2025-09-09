Logo strona główna
Opole

Zaatakował przypadkowego przechodnia, zażądał telefonu i haseł

22-latek odpowie za rozbój (zdj. ilus.)
Ozimek (Opolszczyzna)
Źródło: Google Earth
Brutalny rozbój w Ozimku na Opolszczyźnie. 22-letni Łukasz W. zaatakował przypadkowego przechodnia, żądając telefonu i haseł dostępowych. Pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń, a sprawca został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Dwa miesiące trwało śledztwo Prokuratury Rejonowej w Opolu w sprawie brutalnego rozboju, do którego doszło 23 czerwca 2025 roku w Ozimku. Podejrzanym jest 22-letni mieszkaniec powiatu strzeleckiego, Łukasz W., który - jak ustalili śledczy - zaatakował przypadkowego przechodnia, by ukraść mu telefon.

Tego dnia Łukasz W. pił alkohol ze znajomymi. Wieczorem wyszedł z mieszkania i na ulicy Kałuży w Ozimku spotkał przypadkowego przechodnia - Jana Z.

"Łukasz W. zażądał od pokrzywdzonego wydania telefonu i popchnął, powodując jego upadek. Następnie napastnik kopnął leżącego mężczyznę w plecy, po czym odebrał mu telefon (smartfon marki Samsung wartości około 500 zł )" - informuje Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

W. zażądał od ofiary kodu dostępowego do telefonu, a następnie hasła do poczty elektronicznej. Gdy pokrzywdzony nie potrafił sobie przypomnieć hasła, został ponownie przewrócony i kopnięty - tym razem w głowę.

Świadkowie ruszyli na pomoc, sprawca uciekł

Całe zajście zauważyły kobiety przejeżdżające samochodem, które zareagowały i wstawiły się za ofiarą. Sprawca rzucił się do ucieczki, gubiąc po drodze skradziony telefon. Jeszcze tego samego dnia został zatrzymany przez policję.

 Łukaszowi W. postawiono zarzut rozboju o charakterze chuligańskim.

"Przesłuchany w charakterze podejrzanego Łukasz W. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, jednakże nie potrafił bliżej odnieść się do popełnionego przestępstwa, wskazując na niepamięć spowodowaną wypitym przed przestępstwem alkoholem" - dodaje prokurator Bar.

22-latkowi grozi teraz kara od 3 do 12 lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja

Opolskie
