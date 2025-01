Próbował wyjechać ze stacji benzynowej, wpadł pod ciężarówkę. Zginął na miejscu

Na ulicy Wrocławskiej w Opolu zginął kierowca samochodu osobowego, który w środę po godzinie 17 zderzył się z samochodem ciężarowym. - Wiele wskazuje na to, że próbował włączyć się do ruchu po wyjechaniu ze znajdującej się w pobliżu stacji benzynowej - przekazał tvn24.pl młodszy brygadier Tomasz Pierzchała z opolskiej straży pożarnej.

Do tragedii doszło na drodze krajowej numer 46, na wysokości stacji benzynowej na wyjeździe z Opola w kierunku miejscowości Wrzoski. - Kierowca próbujący włączyć się do ruchu na drodze krajowej został uderzony przez samochód ciężarowy. Do uderzania doszło w bok pojazdu osobowego, na wysokości kierowcy - przekazuje mł. bryg. Pierzchała.