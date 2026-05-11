Śmiertelny wypadek na A4, autostrada zablokowana
Do tragicznego wypadku doszło na 232. kilometrze autostrady A4 w kierunku Wrocławia, gdzie zderzyły się samochód ciężarowy i laweta. Policja poinformowała o zdarzeniu po godzinie 15.
"Niestety, w wyniku zdarzenia, śmierć na miejscu poniósł pasażer lawety, a kierowca został przetransportowany helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala" - informuje Komenda Miejska Policji w Opolu.
Autostrada A4 w kierunku Wrocławia została całkowicie zablokowana. Utrudnienia w tym miejscu potrwają wiele godzin.
