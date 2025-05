Strzelił w stopę mężczyźnie, który szturchnął jego żonę

Senior postrzelił 28-latka po szturchnięciu żony hulajnogą Źródło: KMP Opole

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

71-latek podczas sprzeczki z 28-latkiem postrzelił go z broni palnej w stopę. Powodem było szturchnięcie żony starszego mężczyzny przez młodszego, jadącego na hulajnodze.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 19 kwietnia po godz. 20 na ulicy Powstańców Śląskich w Opolu. Dyżurny opolskiej komendy otrzymał zgłoszenie o awanturze. Na miejsce zostali wysłani policjanci, którzy ustalili, że pomiędzy mężczyznami doszło do sprzeczki i szarpaniny.

- 28-letni mężczyzna, jadąc hulajnogą po chodniku, szturchnął żonę 71-latka, który z nią spacerował. Pomiędzy mężczyznami doszło do szarpaniny, w trakcie której starszy postrzelił w stopę 28-latka z broni palnej - przekazał asp. Przemysław Kędzior, oficer prasowy policji w Opolu.

Postrzelił 28-latka w stopę Źródło: Opolska policja

71-latek posiada broń legalnie, do celów sportowych. 28-latek trafił do szpitala. Tam został opatrzony i zwolniony do domu.

Usłyszał zarzuty

Broń została zabezpieczona do celów procesowych, a 71-latka objęto policyjnym dozorem. Grozi mu kara do pięciu lat więzienia.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo