Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Opole

Był agresywny, miał nóż i pluł na policjantów. Nagranie z interwencji

Opole. Interwencja z agresywnym mężczyzną
Nagranie z interwencji, która zakończyła się ranieniem policjantki w rękę
Źródło: Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Opolu
Opolska policja opublikowała nagranie z niebezpiecznej interwencji wobec agresywnego mężczyzny. W jej wyniku funkcjonariuszka została raniona w palec. Ostatecznie mężczyzna został obezwładniony.

Do zdarzenia doszło 3 lipca w godzinach popołudniowych w Opolu. Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który zaczepiał przechodniów. Komisarz Agnieszka Żyłka, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, poinformowała, że pierwszy na miejscu był patrol rowerowy, który podjął interwencję.

- Mężczyzna reagował nerwowo i odchodził. Nie słuchał poleceń policjanta. Policjanci zostali wsparci przez kolejne patrole. Mężczyzna pluł na funkcjonariuszy, zranił policjantkę nożem w palec, ostatecznie został obezwładniony - powiedziała.

"Służba w Policji to nie tylko patrolowanie ulic czy kontrola drogowa. To przede wszystkim codzienne mierzenie się z nieprzewidywalnością ludzkich zachowań, agresją, a nierzadko z realnym zagrożeniem życia i zdrowia – zarówno funkcjonariuszy, jak i osób, wobec których podejmowane są interwencje. Film, który załączamy, ukazuje jedną z takich trudnych sytuacji" - czytamy w opisie filmu.

Na nagraniu udostępnionym przez policję widzimy, jak trzech funkcjonariuszy obezwładnia mężczyznę. W pewnej chwili policjantka podnosi nóż z chodnika, który wypadł mężczyźnie z dłoni. Na nagraniu można zobaczyć, że zatrzymany jest niespokojny, agresywny i krzyczy. Wielokrotnie można usłyszeć, że mężczyzna przeklinał i pluł na policjantów. W pewnym momencie zarzucił sobie na szyję kajdanki.

Kadr z filmu udostępnionego przez policjantów
Kadr z filmu udostępnionego przez policjantów
Źródło: Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Opolu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Weszli na krzyż na Giewoncie i "pajacowali"

Weszli na krzyż na Giewoncie i "pajacowali"

Kraków
Strzelał z wiatrówki, mężczyzna stracił oko. Jest akt oskarżenia

Strzelał z wiatrówki, mężczyzna stracił oko. Jest akt oskarżenia

Wrocław
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: MR/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Opolu

Udostępnij:
TAGI:
OPOLEPolicja
Czytaj także:
Mglista noc
Nocna aura będzie niespokojna
METEO
Pole golfowe, gdzie doszło do próby zamachu na Donalda Trumpa
Grozi mu dożywocie za próbę zabójstwa Trumpa. Chce bronić się sam
Świat
Grzegorz Braun, Daniel Obajtek, Patryk Jaki 
Trzem polskim europosłom grozi utrata immunitetu. Ruszyła procedura
imageTitle
Iskrzy na linii Francja - PSG. Trener Trójkolorowych odpiera zarzuty
EUROSPORT
Burza, piorun, dzień, wyładowanie, lato
Gdzie jest burza? Błyska się w wielu miejscach
METEO
Konkret24. Niemieckie dane o zawróceniach do sąsiednich krajów
"Proceder trwa nadal"? Ilu migrantów przekazano ostatnio z Niemiec do Polski
Jan Kunert
Grad w Rybniku
Zalane ulice, gradobicia. Interwencje po burzach
METEO
"Franz Kafka" reż. Agnieszka Holland
Osobiste spojrzenie na idola. Nowy film Holland to coś więcej niż biograficzne kino
"WYBÓR WRONY"
Most w miejscowości Gulcz
Pracownik spadł w trakcie remontu z mostu. Nie żyje
Poznań
François Bayrou
Francuski rząd upadł
Świat
Archer zmarł w nagrzanym radiowozie
Pies zmarł w nagrzanym radiowozie. "Był naszym partnerem, obrońcą"
METEO
Rusza modernizacja dworca PKP w Otwocku
Zabytkowy dworzec PKP w Otwocku przejdzie remont. Tak ma wyglądać
WARSZAWA
imageTitle
Trafił dopiero za czwartą próbą. I ruszyło
EUROSPORT
Michał Kamiński
Co robił w USA? Za czyje pieniądze? Kamiński odpowiada
Deszcz, ulewa, intensywne opady
Alert RCB dla kolejnych regionów
METEO
MSZ Czech
Wydalili białoruskiego dyplomatę. MSZ: to szpieg
Świat
moskwa rosja shutterstock_2532910897_1
Rosyjska gospodarka ugina się pod ciężarem stóp procentowych
BIZNES
Stephen King
"Król horrorów" o Trumpie: nikt by w to nie uwierzył
Świat
imageTitle
Zaskakujące problemy Yamala. Nie mógł wrócić do domu z drużyną
EUROSPORT
Rowerzysta zmarł w szpitalu
Potrącił go i chciał uciec, rowerzysta nie przeżył. Jest śledztwo
WARSZAWA
Władimir Putin
Merz ostrzega przed planami Putina: to będzie dopiero początek
Świat
Piorun, burza
Jest powiat, gdzie wydano alarm trzeciego stopnia
METEO
Problem z prądem w Michałowicach (zdj. ilustracyjne)
W środku nocy wszystko się restartuje, włączają się alarmy. Mieszkańcy mają dość
Klaudia Kamieniarz
"Namibia dostała od Niemców reparacje po 114 latach"? Dwie nieprawdy
FAŁSZ"Nawet Namibia wytargała" od Niemiec odszkodowanie?
Michał Istel
topr zakopane
Tragiczny wypadek w Tatrach. Nie żyje 50-latek
Kraków
Reprezentantka Hiszpanii - Melody
Eurowizja bez Hiszpanii? "Trzeba będzie podjąć kroki"
Kultura i styl
imageTitle
Wielka premia od rządu za sensację na EuroBaskecie
EUROSPORT
shutterstock_2056204409
Robotaksówki na ulicach. Zapowiedź przełomowego projektu
BIZNES
shutterstock_2644020257
Udajemy, że nie mamy problemu. "Proszenie o pomoc nie powinno być wstydem"
Anna Bielecka
pap_20231017_0W0
"Pierwsze tego typu spotkanie". Co przyniesie?
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica