Był agresywny, miał nóż i pluł na policjantów. Nagranie z interwencji

Do zdarzenia doszło 3 lipca w godzinach popołudniowych w Opolu. Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który zaczepiał przechodniów. Komisarz Agnieszka Żyłka, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, poinformowała, że pierwszy na miejscu był patrol rowerowy, który podjął interwencję.

- Mężczyzna reagował nerwowo i odchodził. Nie słuchał poleceń policjanta. Policjanci zostali wsparci przez kolejne patrole. Mężczyzna pluł na funkcjonariuszy, zranił policjantkę nożem w palec, ostatecznie został obezwładniony - powiedziała.

"Służba w Policji to nie tylko patrolowanie ulic czy kontrola drogowa. To przede wszystkim codzienne mierzenie się z nieprzewidywalnością ludzkich zachowań, agresją, a nierzadko z realnym zagrożeniem życia i zdrowia – zarówno funkcjonariuszy, jak i osób, wobec których podejmowane są interwencje. Film, który załączamy, ukazuje jedną z takich trudnych sytuacji" - czytamy w opisie filmu.

Na nagraniu udostępnionym przez policję widzimy, jak trzech funkcjonariuszy obezwładnia mężczyznę. W pewnej chwili policjantka podnosi nóż z chodnika, który wypadł mężczyźnie z dłoni. Na nagraniu można zobaczyć, że zatrzymany jest niespokojny, agresywny i krzyczy. Wielokrotnie można usłyszeć, że mężczyzna przeklinał i pluł na policjantów. W pewnym momencie zarzucił sobie na szyję kajdanki.

