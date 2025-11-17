Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Opole

Zwłoki 47-latki znalezione w mieszkaniu. Jej partner trafił do aresztu

Zwłoki kobiety w mieszkaniu. Jej partner trafił do aresztu
Źródło: Policja Nysa
Policjanci z Nysy zatrzymali 46-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo swojej partnerki. Ciało 47-latki znaleziono w mieszkaniu po zgłoszeniu od zaniepokojonej rodziny. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące. 

We wtorek, 11 listopada, przed godziną 17 dyżurny nyskiej komendy przyjął zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny 47-latki. Według zgłoszenia, rodzina od kilku dni nie miała z nią kontaktu. Kobieta nie odbierała telefonu, więc bliscy postanowili sprawdzić, co się dzieje. Gdy weszli do mieszkania, znaleźli jej ciało. Na miejsce wezwano policję.

"Niestety, na udzielenie pomocy kobiecie było już za późno" - informuje nyska policja.

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Według śledczych, okoliczności zdarzenia, zabezpieczone ślady i zeznania sąsiadów wskazywały, że mogło dojść do zabójstwa.

Policja ustaliła, że związek ze sprawą może mieć 46-letni partner zmarłej kobiety, który ukrywał się przed funkcjonariuszami. Następnego dnia został zatrzymany i trafił do aresztu. Ciało kobiety zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.

Źródło: Policja Nysa

Zatrzymany usłyszał zarzut zabójstwa 47-latki. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

pc

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Nysa

Nysa, województwo opolskie, Zabójstwo
