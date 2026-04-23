Jelonek zaplątał się w sznurek. Uratowali go strażnicy
Do Straży Miejskiej w Nysie wpłynęło zgłoszenie od mieszkańców, którzy zauważyli młodego jelonka zaplątanego w sznurki na opuszczonej działce.
"Na miejsce natychmiast udali się strażnicy, którzy ostrożnie i bezpiecznie uwolnili zwierzę" - informuje Straż Miejska w Nysie.
Po sprawnym i bezpiecznym uwolnieniu zwierzę oddaliło się w kierunku pobliskiego terenu zielonego, wracając do swojego naturalnego środowiska.
OGLĄDAJ: Dlaczego Cenckiewicz odchodzi? "Oświadczenie człowieka wyrzuconego z pracy"
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska w Nysie