Opole Jelonek zaplątał się w sznurek. Uratowali go strażnicy

Nysa

Do Straży Miejskiej w Nysie wpłynęło zgłoszenie od mieszkańców, którzy zauważyli młodego jelonka zaplątanego w sznurki na opuszczonej działce.

"Na miejsce natychmiast udali się strażnicy, którzy ostrożnie i bezpiecznie uwolnili zwierzę" - informuje Straż Miejska w Nysie.

Jelonek był zaplątany w sznurki

Po sprawnym i bezpiecznym uwolnieniu zwierzę oddaliło się w kierunku pobliskiego terenu zielonego, wracając do swojego naturalnego środowiska.

Straż Miejska w Nysie uwolniła zaplątanego jelonka

