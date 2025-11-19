Ukrywał kradzione rzeczy w szafkach depozytowych. Zatrzymał go policjant po służbie

Do zdarzenia doszło w Kędzierzynie-Koźlu Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjant z Kędzierzyna-Koźla w czasie wolnym zauważył w jednym z marketów mężczyznę, który pospiesznie chował torby do szafek depozytowych. Funkcjonariusz zauważył, że chowane rzeczy wciąż miały założone zabezpieczenia antykradzieżowe. Z reklamówek, które starał się ukryć, wystawały klocki, a także damskie i męskie torebki.

Ukrywał kradzione w szafkach depozytowych Źródło: Opolska policja

32-latek odpowie za kradzieże w marketach

Funkcjonariusz od razu zadzwonił do kolegi z wydziału kryminalnego. Policjanci zatrzymali mężczyznę i zabezpieczyli znajdujące się przy nim rzeczy. Zatrzymanym okazał się 32-letni mieszkaniec województwa śląskiego.

"Jak ustalili śledczy, mężczyzna dokonał kradzieży w kilku sklepach na terenie Kędzierzyna-Koźla, powodując straty o łącznej wartości blisko 1700 złotych. Przedmioty zostały odzyskane i zabezpieczone przez funkcjonariuszy, a 32-latek za swoje czyny poniesie odpowiedzialność karną" - wyjaśnia kędzierzono-kozielska policja.

OGLĄDAJ: TVN24 HD