Fajerwerki i pożar w lesie

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę, 20 sierpnia, przed godziną 14 na terenie leśnym przy ul. Nowowiejskiej w Kędzierzynie-Koźlu. Dyżurny otrzymał zgłoszenie o pożarze. Ogień objął powierzchnię około siedmiu arów.
Policjanci na miejscu zastali podejrzewanego o podpalenie mężczyznę. 28-latek został wcześniej zatrzymany przez strażnika leśnego.
Ogień w lesie po fajerwerkach
"Mężczyzna przyjechał do lasu, aby odpalać fajerwerki. To nieodpowiedzialne zachowanie doprowadziło do zaprószenia ognia i ostatecznie pożaru młodnika" - informuje policja w Kędzierzynie-Koźlu.
Na miejscu zdarzenia pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i zebrali materiał dowodowy. Teraz policjanci będą wyjaśniać dokładne okoliczności tego zdarzenia.
Jak przekazuje mł.asp. Klaudia Tokarczyk z kędzierzyńskiej policji, mężczyzna nie tłumaczył się, "po prostu takie miał widzimisię".
Zatrzymany 28-latek trafił do policyjnego aresztu. Za swoje czyny odpowie przed sądem.
