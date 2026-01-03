Karambol na A4 w kierunku Wrocławia

Do zdarzenia doszło w powiecie opolskim Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło na autostradzie A4 między węzłami Opole Południe i Opole Zachód.

Jak przekazał dyżurny Opolskiego Stanowiska Kierowania Straży Pożarnej, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godzinie 6:10. W kolizji - jak poinformował - uczestniczyło pięć samochodów osobowych i bus. Łącznie pojazdami podróżowało dziewięć osób. Jedna z nich, przytomna, została przetransportowana do szpitala. Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej.

Jak poinformował dyżurny GDDKiA w Opolu, na czas pracy służb ratunkowych jezdnia autostrady w kierunku Wrocławia była całkowicie zablokowana. Aktualnie ruch odbywa się już bez przeszkód.