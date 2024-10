Główna konstrukcja mostu w Głuchołazach jest już ustawiona

W Głuchołazach wojska inżynieryjne postawiły nowy most tymczasowy. Na rzece pojawiły się metalowe przęsła. Przejazd po nim będzie możliwy dopiero po weekendzie.

W połowie września w Głuchołazach na Opolszczyźnie wielka woda przelała się przez wały i zaczęła zalewać miasto. Powódź zniszczyła dwa mosty - jeden tymczasowy i drugi, który był w budowie. Od około czterech tygodni część miasta jest odcięta, mieszkańcy muszą chodzić naokoło, a komunikacja między dwoma stronami miasta jest utrudniona. Z mostu, którym można przejechać, korzystają służby. Od trzech tygodni do miasta były przywożone części mostu składanego typu DMS-65, by móc go jak najszybszej postawić.

Jak relacjonował reporter TVN24 Paweł Popkowski, ta najważniejsza część stawiania tego mostu jest już za nami, ponieważ na rzece pojawiły się metalowe przęsła, to są elementy tymczasowego mostu drogowego. Został on przywieziony jakiś czas temu w częściach. Trzeba było go najpierw poskładać, a następnie przy pomocy ciężkiego żurawia postawić tak, żeby wkrótce tędy mogły przyjeżdżać samochody.

- Aktualnie kładzione na tym moście są drogowe płyty, aby można było na tej konstrukcji utworzyć jezdnię, ale to nie oznacza, że samochody po tym ustawieniu przejadą, ponieważ koniecznie będą testy obciążeniowe, żeby upewnić się, że cała konstrukcja jest w stu procentach bezpieczna - dodaje.

Most na drodze krajowej nr 40

Most ma ogromne znaczenie dla regionu, ponieważ znajduje się on w ciągu drogi krajowej nr 40. - To jest taka główna przeprawa, jeśli chodzi o Głuchołazy. Znajduje się on w miejscu, gdzie wcześniej również stał tymczasowy most. Przeprawa umożliwi nie tylko przejazd mieszkańcom, przedostanie się na drugą stronę miejscowości, co w tej chwili jest bardzo utrudnione, ale umożliwi także skuteczną pracę służb - wyjaśnia Popkowski.

