W Głuchołazach wojsko zbuduje most tymczasowy, poprzedni zmyła woda

Będzie most tymczasowy, najpierw myśleliśmy, że będzie to most pontonowy, ale wygląda na to, że to będzie stały element - mówił na antenie TVN24 Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz. Trwa sprzątanie gminy i liczenie strat. Burmistrz dodaje, że obecnie mieszkańcy najbardziej potrzebują wody, bo zniszczona została sieć wodociągowa.

Głuchołazy były jednym z pierwszych zalanych miast w Polsce. Zniszczone zostały dwa mosty - jeden tymczasowy i drugi, który był w budowie. Obecnie na terenie gminy trwa sprzątanie i liczenie strat.

- Jest bardzo trudno - mówił reporterowi TVN24 Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz - Podobna sytuacja jest praktycznie w każdym z 17 sołectw na terenie gminy. Najgorzej (wygląda - red.) sołectwo Bodzanów - dodał.

Obecnie największym problemem jest zapewnienie mieszkańcom wody.

- W Głuchołazach zniszczona została sieć wodociągowa. Zniszczone zostało podstawowe ujęcie powierzchniowe. Na szczęście mamy też alternatywne ujęcia wody i to zarówno na lewym brzegu rzeki Białej, jak i na prawym. Te ujęcia powoli zaczynają pracować, uzupełniać sieć. Jak tylko pracownicy wodociągów sprawdzą, poprawią kolejne odcinki sieci, tam już pompowana jest woda - mówił Szymkowicz. - Główny element, czyli wodociąg, którym przepompowywano wodę surową do produkcji wody pitnej został uszkodzony i to wymaga najpilniejszej naprawy, bo będziemy bez wody - dodał.

Głuchołazy (18.09.2024) PAP/Michał Meissner

Burmistrz: ważne, żeby most stanął, żeby mieszkańcy mogli się komunikować

Kolejnym poważnym problemem jest odcięcie części miasta przez brak mostów. Tutaj ma pomóc wojsko.

- Jesteśmy po rozmowach z wojskiem, będzie most tymczasowy. Najpierw myśleliśmy, że będzie to most pontonowy, ale wygląda na to, że to będzie stały element, wojsko prawdopodobnie ma gotowe elementy, przęsła - mówił burmistrz. - Dla mnie ważne jest to, żeby taki most stanął, żeby mieszkańcy mogli komunikować się między jedną i drugą strona miasta - dodał.

Głuchołazy (18.09.2024) PAP/Michał Meissner

"Chcę, żeby szkoły były uruchomione od poniedziałku"

Mieszkańcy starają się wrócić do codzienności. Obecnie wszystkie szkoły, przedszkola i żłobek na terenie gminy Głuchołazy mają zawieszone zajęcia do końca tygodnia.

- Chcę, żeby szkoły były uruchomione od poniedziałku, dlatego tez punkty ewakuacyjne, które były uruchomione w szkole nr 2 i nr 3 w tej chwili likwidujemy - powiedział burmistrz.

Tłumaczył, że nie ma już potrzeby ewakuacji, dlatego mieszkańcy wracają do swoich domów. Natomiast osoby, które nie mają takiej możliwości będą kierowani do jednego z ośrodków wypoczynkowych na terenie gminy.

- Szkoły mają zniszczone kotłownie, tam nie ma pieców. Za miesiąc będzie 5 stopni, za dwa miesiące może spaść śnieg i wtedy będziemy bezradni - wylicza Paweł Szymkowicz.

Zniszczenia po zalaniu Szkoły Podstawowej nr 1 w miejscowości Głuchołazy (18.09.2024) PAP/Michał Meissner

Autorka/Autor:MAK/gp

Źródło: TVN24