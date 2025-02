40 mieszkań nadal czeka na remont po powodzi

Władze Głuchołaz (woj. opolskie) nadal czekają na środki, które pomogą odbudować mieszkania komunalne i pustostany po powodzi. Wszystko po to, by mogli tam zamieszkać powodzianie. Gmina w terminie złożyła wnioski, jednak środki szybko się wyczerpały.

W połowie września ubiegłego roku woda przelała się przez wały i zaczęła zalewać Głuchołazy na Opolszczyźnie. Żywioł zmienił ulice w rzeki, woda wdarła się do domów. Do tej pory miasto wciąż nie dostało pieniędzy w ramach odbudowy z Funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Gmina Głuchołazy złożyła wniosek na 56 milionów. Wniosek został złożony w terminie. Niestety, nie został rozpatrzony ze względu na wyczerpanie środków. Tutaj niestety decydowała kolejność zgłoszeń. (...) Brak limitów spowodował, że dla nas, dla Prudnika, dla Paczkowa, czyli tych najbardziej poszkodowanych gmin w województwie opolskim tych środków zabrakło - mówi na antenie TVN24 Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz. Tłumaczył, że chociaż wniosek złożyli w terminie, to skala zniszczeń spowodowała, że nie zrobili tego odpowiednio szybko.

Mieszkania komunalne czekają na remont

- Większość mieszkańców, którzy mieszkają w mieszkaniach komunalnych remontuje sama. Mogą oni skorzystać z tych zasiłków na remont i odbudowę, czyli do 200 tysięcy złotych. Niestety, w około 40 mieszkaniach wiedzieliśmy, że mieszkańcy nie poradzą sobie z tym wyzwaniem i te mieszkania chcieliśmy wyremontować. Dodatkowo jeszcze chcieliśmy wyremontować pustostany, co przyczyniłoby się do tego, że znalazłyby najemców, w pierwszej kolejności oczywiście powodzian - wyjaśnia burmistrz.