Najpierw sprzeczka, potem w ruch poszedł nóż. 40-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa

Policjanci z Głubczyc zostali poinformowani o awanturze domowej. Pod wskazanym adresem zastali mocno krwawiącego mężczyznę i kobietę, która udzielała mu pomocy. Do 45-latka wezwano pogotowie ratunkowe.

"Z policyjnych ustaleń wynika, że chwilę wcześniej w mieszkaniu doszło do sprzeczki pomiędzy dwoma mężczyznami. Podczas tej awantury 40-latek ugodził nożem kolegę, a następnie uciekł z mieszkania" - podała Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach w komunikacie.

Zgłosił się do szpitala, został zatrzymany

Do poszukiwań mężczyzny ruszyły dodatkowe patrole. Niedługo później on sam zgłosił się do szpitala z obrażeniami. Jak przekazują funkcjonariusze, twierdził, że "został pobity". Został zatrzymany. Usłyszał też zarzuty. Jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała.

40-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu dożywocie.

