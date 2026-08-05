Opole Ucieczka 14-latka przed policją, duży mandat dla jego opiekuna Oprac. Svitlana Kucherenko |

14-latek z pasażerem uciekał przed policją Źródło wideo: Opolska policja Źródło zdj. gł.: Opolska policja

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W poniedziałek policjanci ruchu drogowego na terenie gminy Głogówek zauważyli dwóch nastolatków jadących motorowerem po drodze publicznej. Pasażer nie miał wymaganego kasku. Wydali kierującemu sygnały do zatrzymania pojazdu.

"Ten zignorował jednak polecenia i gwałtownie przyspieszył, podejmując próbę ucieczki. Funkcjonariusze ruszyli za motorowerem. Po chwili zjechał z drogi publicznej na drogę polną, a następnie na ściernisko, gdzie został zatrzymany" - informuje opolska policja.

14-latek uciekał przed policją Źródło zdjęcia: Opolska policja

Pięć tysięcy mandatu dla opiekuna

Motorowerem kierował 14-latek, a pasażerem był jego 15-letni kolega. Na miejsce wezwano prawnych opiekunów obu nieletnich.

Opiekun 14-latka został ukarany mandatem karnym w wysokości pięciu tysięcy złotych za udostępnienie pojazdu osobie nieposiadającej wymaganych uprawnień do kierowania.

Policjanci skierowali również wniosek do sądu rodzinnego w Prudniku w sprawie 14-latka. Odpowie on za jazdę bez uprawnień ucieczkę. 15-latek odpowie z kolei za jazdę bez wymaganego kasku ochronnego.