Pękła opona, ciężarówka uderzyła w drzewo

Do wypadku doszło na drodze krajowej numer 42 za miejscowością Domaszowice w kierunku Kluczborka na Opolszczyźnie. Jak informuje policja, 55-latek jechał ciężarówką.

Pękła opona, utracił panowanie nad pojazdem

"Podczas jazdy pękła opona, co doprowadziło do utraty panowania nad pojazdem. Samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Kierowca był trzeźwy, z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala" - relacjonuje policja w Namysłowie.

Droga została zablokowana, a ruch poprowadzono objazdami.

