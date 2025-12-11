Logo strona główna
Opole

Zasłabła po zatruciu czadem, uratowała ją 13-letnia córka

Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Atakuje po cichu i jest śmiertelnie niebezpieczny ["Fakty po Południu"]
Źródło: Fakty po południu
Dzięki właściwej reakcji 13-latki uratowano jej matkę - 37-letnią mieszkankę Brzegu (Opolskie), która zasłabła z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Trafiła do szpitala, jej stan jest stabilny.

Do zdarzenia doszło 5 grudnia, po godzinie 23 w Brzegu. Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie o tym, że w jednym z mieszkań zasłabła kobieta, a przyczyną mógł być ulatniający się tlenek węgla.

"Służby o całym zdarzeniu poinformowała 13-letnia córka poszkodowanej. Zauważyła, że z mamą nie ma kontaktu i najprawdopodobniej straciła ona przytomność. Dziewczyna natychmiast zareagowała i wezwała pomoc" - informuje policja w Brzegu.

37-latka została przetransportowana do szpitala, gdzie pozostała na obserwacji.

Jak dodaje policja, dzięki czujności córki, jej życiu i zdrowiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. 

Czad w mieszkaniu

Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń grzewczych i gazowych. "Zainstalujmy też czujki czadu i dymu. To niewielkie urządzenie może uratować nam życie. Tym razem dzięki czujności córki nie doszło do tragedii. Nastolatka w porę zareagowała i zaalarmowała służby" - dodaje.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla
Objawy zatrucia tlenkiem węgla
Źródło: KPP Brzeg

Objawy zatrucia czadem to m.in.: ból głowy, mdłości, wymioty, osłabienie, senność, zaburzenia świadomości, a w ciężkich przypadkach drgawki i utrata przytomności. Osoba zatruta często nie jest w stanie samodzielnie uciec, więc bez pomocy może umrzeć. W razie podejrzenia zatrucia należy zapewnić dopływ świeżego powietrza, wynieś poszkodowanego na zewnątrz i wezwać pomoc.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: SK/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Brzegwojewództwo opolskie
