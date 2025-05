Motocyklista jechał blisko trzykrotnie szybciej, niż było wolno

Do zdarzenie doszło w powiecie nyskim (woj. opolskie) Źródło: Google Earth

48-letni motocyklista jechał z prędkością 140 kilometrów na godzinę na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. Został ukarany wysokim mandatem.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu we wsi Bodzanów na Opolszczyźnie. Tam policjanci z nyskiej grupy SPEED zauważyli pędzącego motocyklistę. Po chwili został zatrzymany do kontroli.

"48-latek pędził z prędkością 140 kilometrów na godzinę na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 kilometrów na godzinę" - podaje opolska policja.

Jechał 140 kilometrów na godzinę Źródło: Policja opolska

Policjanci zatrzymali motocykliście prawo jazdy. Dodatkowo mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca zł oraz 15 punktami.

