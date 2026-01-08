Uderzyli w drzewo. Kierowca nie żyje, pasażer trafił do szpitala

Do wypadku doszło 3 stycznia, kilka minut po godzinie 12.
"Kierujący volkswagenem, z nieustalonej na ten moment przyczyny, stracił panowanie nad swoim pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Pojazdem podróżowało dwóch mężczyzn. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń 29-latek zmarł na miejscu" - informuje policja w Głubczycach.
Drugi z mężczyzn, 35-latek, został przetransportowany do szpitala.
Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci ruchu drogowego i grupa dochodzeniowo-śledcza. Wykonali oględziny miejsca, zabezpieczyli ślady i dowody oraz przesłuchali świadków zdarzenia.
Autorka/Autor: SK/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Głubczycach