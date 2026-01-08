Logo strona główna
Opole

Uderzyli w drzewo. Kierowca nie żyje, pasażer trafił do szpitala

Tragiczny wypadek w miejscowości Baborów
Do zdarzenia doszło w powiecie głubczyckim
Policjanci z Głubczyc pod nadzorem prokuratury ustalają przyczyny tragicznego wypadku w Baborowie (Opolskie). Zginął kierowca, a pasażer został ranny.

Do wypadku doszło 3 stycznia, kilka minut po godzinie 12.

"Kierujący volkswagenem, z nieustalonej na ten moment przyczyny, stracił panowanie nad swoim pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Pojazdem podróżowało dwóch mężczyzn. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń 29-latek zmarł na miejscu" - informuje policja w Głubczycach.

Drugi z mężczyzn, 35-latek, został przetransportowany do szpitala.

Tragiczny wypadek w miejscowości Baborów
Tragiczny wypadek w miejscowości Baborów
Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci ruchu drogowego i grupa dochodzeniowo-śledcza. Wykonali oględziny miejsca, zabezpieczyli ślady i dowody oraz przesłuchali świadków zdarzenia. 

Autorka/Autor: SK/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Głubczycach

Wypadek Głubczyce
