Wypadek na jeziorze Brożówka. Nie żyje jedna osoba
Do tragicznego wypadku doszło 15 sierpnia około godz. 19.40 na jeziorze Brożówka w gminie Kruklanki (woj. warmińsko-mazurskie). Podczas pływania przewrócił się kajak, którym płynęła kobieta i 55-letni mężczyzna. Mężczyzna nie miał kamizelki asekuracyjnej i zniknął pod powierzchnią wody.
Kobieta, która miała na sobie kapok, bezpiecznie dopłynęła do brzegu. 55-latka w wodzie odnalazł strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej. Następnie mężczyzna został podjęty przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Giżycka.
Poszkodowany zmarł w szpitalu
Ratownicy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Prowadzili ją do czasu przyjazdu zespołu medycznego i przekazania poszkodowanego.
Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Giżycku. Tam, mimo podjętych działań, zmarł.
Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny tragicznego zdarzenia.