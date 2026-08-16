Olsztyn Wypadek na jeziorze Brożówka. Nie żyje jedna osoba Natalia Grzybowska |

"Pomyśl, zanim sięgniesz dna". Spot o bezpieczeństwie nad wodą Źródło wideo: Warmińsko-mazurska policja Źródło zdj. gł.: KPP Giżycko

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Do tragicznego wypadku doszło 15 sierpnia około godz. 19.40 na jeziorze Brożówka w gminie Kruklanki (woj. warmińsko-mazurskie). Podczas pływania przewrócił się kajak, którym płynęła kobieta i 55-letni mężczyzna. Mężczyzna nie miał kamizelki asekuracyjnej i zniknął pod powierzchnią wody.

Kobieta, która miała na sobie kapok, bezpiecznie dopłynęła do brzegu. 55-latka w wodzie odnalazł strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej. Następnie mężczyzna został podjęty przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Giżycka.

Poszkodowany zmarł w szpitalu

Ratownicy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Prowadzili ją do czasu przyjazdu zespołu medycznego i przekazania poszkodowanego.

Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Giżycku. Tam, mimo podjętych działań, zmarł.

Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny tragicznego zdarzenia.

Źródło: Google Maps