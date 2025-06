Chcą zwrócić uwagę na problem wysychających jezior. Rusza pierwszy taki festiwal

Coraz mniej miejsc do pływania, coraz więcej do plażowania. I to nie jest dobra wiadomość Źródło: Fakty TVN

Festiwal Dowód to nie tylko wydarzenie kulturalne - jak podkreślają organizatorzy to manifest, wspólnotowe doświadczenie i próba zmiany "stanu skupienia" z obojętności w zaangażowanie. Festiwal ma charakter edukacyjno-rozrywkowy i stawia sobie ambitne cele: budowanie świadomości problemu suszy hydrologicznej na Mazurach, łączenie społeczności lokalnej i przyjezdnych wokół ważnych tematów, wzmacnianie kultury w regionie oraz inspirowanie do działania na rzecz ochrony mazurskich wód.

Festiwal Dowód to wielowymiarowa przestrzeń spotkania, łącząca sztukę, muzykę, literaturę i naukę wokół wspólnego tematu - wody, jej znaczenia i jej przyszłości. Inicjatorem projektu jest Fundacja Dowód, a jego twórcą reżyser teatralny Ben Koc, który mieszka na Mazurach i obserwuje dramatyczne zmiany w lokalnym krajobrazie wodnym.

Pomysł na festiwal narodził się z bezpośredniej obserwacji zmian zachodzących w mazurskim krajobrazie. - Pomosty, które kiedyś znikały pod taflą wody, teraz sterczą na suchym brzegu jak żyrafy na sawannie. Jeśli nic się nie zmieni, w korycie Krutyni - rzece mojego dzieciństwa - zamiast kajaków i pychówek pojawią się rowery - mówi Ben Koc.

Bogaty program

Festiwal będzie się odbywać w każdy weekend lipca i sierpnia (sobota cały dzień, niedziela do południa) w najpopularniejszych i malowniczych miejscowościach powiatu mrągowskiego: Mrągowie, Krutyni, Pieckach i Kosewie.

- Program obejmuje bogaty wachlarz wydarzeń: koncerty nad brzegiem jezior i rzek oraz w salach koncertowych, spektakle teatralne, panele dyskusyjne z udziałem naukowców, pisarzy, reporterów, ekologów, warsztaty dla rodzin i dzieci, DJ sety i silent disco pod gwiazdami, spacery edukacyjne, pokazy filmów o tematyce ekologicznej, wystawy fotografii oraz spotkania autorskie - wylicza Ben Koc.

Wśród wydarzeń specjalnych znajdą się: leśna kąpiel w dźwiękach (koncert mis tybetańskich), koncert na wodzie, performance "Mów mi rzeko" autorstwa Gosi Kępy, premierowy spektakl taneczny It’s deep but not that deep kolektywu Faza, spływ ornitologiczno-kajakowy poprowadzony przez Joannę Dzyr oraz wystawa fotografii przyrodniczej Olszy Grochowskiej.

Wystąpią wybitni artyści, pisarze, reporterzy, naukowcy. W sekcji słowa pojawią się Filip Springer, Jan Mencwel, Anna Dziewit-Miller i Szymon Opryszek. Muzycznie festiwal reprezentować będą: wokalistka i kompozytorska Barbara Wrońska, mezzosopranistka Elwira Janasik, pianistka, kompozytorka i wokalistka Natalia Czekała, Karolina Lizer, saksofonista, rzeźbiarz i malarz Natan Kryszk, Shama Band, band Brednie, Chór Pogłosy, Warszawski Ansambl Międzypokoleniowy.

- I to nie koniec, to właściwie dopiero początek - przed nami jeszcze sporo pracy, ponieważ festiwal trwa aż 8 weekendów. Trwają rozmowy z kolejnymi artystami i performerami. To będzie niezapomniana pierwsza edycja, obiecujemy - mówi Gaba Kunert, producentka festiwalu i strateżka kreatywna z agencji MUFU (agencja stworzyła branding festiwalu).

Organizatorzy wciąż pracują nad dopełnieniem programu i czekają z ujawnieniem kolejnych nazwisk oraz wydarzeń towarzyszących festiwalowi.