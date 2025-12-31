20-latek zaatakował personel szpitala. "Był pobudzony i agresywny"

Do zdarzenia doszło w Szczytnie Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w Boże Narodzenie na szpitalnym oddziale ratunkowym w Szczytnie.

- Mężczyzna skarżył się na silny ból nogi. W trakcie udzielania mu pomocy przez personel medyczny zaczął zakłócać wykonywane czynności. Używał wulgarnych słów, był pobudzony i agresywny, a także kierował groźby w kierunku pracowników szpitala - poinformowała starszy sierżant Agata Stefaniak z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

Na miejscu policjanci zatrzymali 20-latka z gminy Dźwierzuty. Mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia pracowników służby medycznej oraz kierowania wobec nich gróźb karalnych.

Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: TVN24 HD