20-latek zaatakował personel szpitala. "Był pobudzony i agresywny"

Do zdarzenia doszło w Boże Narodzenie na szpitalnym oddziale ratunkowym w Szczytnie.
- Mężczyzna skarżył się na silny ból nogi. W trakcie udzielania mu pomocy przez personel medyczny zaczął zakłócać wykonywane czynności. Używał wulgarnych słów, był pobudzony i agresywny, a także kierował groźby w kierunku pracowników szpitala - poinformowała starszy sierżant Agata Stefaniak z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.
Na miejscu policjanci zatrzymali 20-latka z gminy Dźwierzuty. Mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia pracowników służby medycznej oraz kierowania wobec nich gróźb karalnych.
Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: mm/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: FotoDax/Shutterstock