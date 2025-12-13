Zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Dwie osoby nie żyją

Do wypadku doszło około godziny 2 w nocy z piątku na sobotę. Jak przekazał nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy policji w Elblągu, 40-latek prowadzący volkswagena z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Zginął on i 51-letni pasażer. Do szpitala trafił 20-latek.
Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej, policja i Zespół Ratownictwa Medycznego.
Dokładne okoliczności zdarzenia bada teraz policja.
Autorka/Autor: MAK/gp
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KMP Elbląg