Na prostym odcinku drogi wjechał w barierki. Nagranie

Do zdarzenia doszło na początku września około godziny 22 na ulicy Warszawskiej w Piszu. Na nagraniu z monitoringu zabezpieczonym przez policjantów widać, jak kierowca nie jest w stanie zapanować nad autem na prostym odcinku drogi i uderza w barierki.
Na szczęście nikomu nic się nie stało.
- Funkcjonariusze ustalili, że audi kierował 23-letni mieszkaniec gminy Ruciane-Nida. Prawo jazdy posiada od niespełna dwóch lat - przekazała nadkomisarz Anna Szypczyńska, oficer prasowy policji w Piszu.
23-latek ukarany został mandatem w wysokości pięciu tysięcy złotych i 11 punktami.
Autorka/Autor: mm/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KWP w Olsztynie