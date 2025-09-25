Na prostym odcinku drogi wjechał w barierki. Nagranie

Pisz. 23-latek nie zapanował nad autem Źródło: KWP w Olsztynie

Do zdarzenia doszło na początku września około godziny 22 na ulicy Warszawskiej w Piszu. Na nagraniu z monitoringu zabezpieczonym przez policjantów widać, jak kierowca nie jest w stanie zapanować nad autem na prostym odcinku drogi i uderza w barierki.

Na szczęście nikomu nic się nie stało.

- Funkcjonariusze ustalili, że audi kierował 23-letni mieszkaniec gminy Ruciane-Nida. Prawo jazdy posiada od niespełna dwóch lat - przekazała nadkomisarz Anna Szypczyńska, oficer prasowy policji w Piszu.

23-latek ukarany został mandatem w wysokości pięciu tysięcy złotych i 11 punktami.

