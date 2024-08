11-latek po wypadku na quadzie trafił do szpitala

czytaj dalej

Ponad 25 minut rozmowy reportera TVN24 Jerzego Korczyńskiego z prokurator Edyta Kubską na temat sprawy poszukiwanego od trzech lat Jacka Jaworka można obejrzeć w TVN24 GO. Jej autor przyznał, że była poruszająca i obfitująca w szczegóły oraz spekulacje. - Pani prokurator powiedziała mi, że dopiero podczas sekcji zwłok we Wrocławiu, gdy zobaczyła umyte ciało, wtedy była absolutnie pewna, że to jest on - opowiadał nasz dziennikarz.