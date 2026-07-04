Olsztyn Kolizja na drodze ekspresowej, nietypowy "sprawca" Piotr Krysztofiak |

Łabędź sprawcą kolizji na drodze ekspresowej S7 Źródło wideo: KMP w Elblągu Źródło zdj. gł.: KMP w Elblągu

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3 lipca rano na drodze S7 w kierunku Gdańska, na wysokości Pasłęka, zderzyły się trzy samochody. Dwa pasy były przez kilka godzin zablokowane. Policja poinformowała o zaskakującym powodzie kolizji.

Łabędź trafił w szybę samochodu

Nadkomisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy policji w Elblągu wyjaśnił, że do zdarzenia doszło z powodu łabędzia. - Postanowił przelecieć nad ruchliwą drogą i trafił w szybę jednego z jadących pojazdów. Kierowca nagle zahamował i zderzyły się trzy auta. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń - przekazuje policjant.

Ranny został jednak łabędź, który trafił do schroniska dla zwierząt.

Łabędź sprawcą kolizji na drodze ekspresowej S7 Źródło zdjęcia: KMP w Elblągu

Łabędź sprawcą kolizji na drodze ekspresowej S7 Źródło zdjęcia: KMP w Elblągu