Granaty i pociski znalezione w Ornecie. Służby ewakuowały mieszkańców
Policjanci podczas nocnej interwencji w Ornecie (woj. warmińsko-mazurskie) znaleźli w pomieszczeniach gospodarczych przy budynku wielorodzinnym urządzenia wybuchowe pochodzenia wojskowego z czasów wojny. Jak podała Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim to granaty i pociski.
Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców okolicznych 24 gospodarstw.
Do zdarzenia doszło przy ulicy Warmińskiej 13. Jak wyjaśniła oficer prasowa z policji w Lidzbarku Warmińskim podkom. Beata Szydłowska, niebezpieczne przedmioty policjanci znaleźli podczas interwencji w gospodarstwie, która wynikała z zupełnie innej sprawy.
Po ich ujawnieniu na miejsce skierowano funkcjonariuszy sekcji minersko-pirotechnicznej Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie oraz strażaków.
Służby zabezpieczyły teren w promieniu 150 metrów i zapewniły mieszkańcom tymczasowe schronienie na czas prowadzonych działań.
Podczas czynności odkryto między innymi amunicję, granaty i pociski pochodzące z okresu wojennego. Najbardziej niebezpieczne przedmioty zostały przejęte przez specjalistów z SPKP w Olsztynie i zostaną zneutralizowane w bezpiecznych warunkach.
Pozostałe zabezpieczone elementy, po sprawdzeniu, czy nie stanowią zagrożenia, trafiły do policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim. Zostaną poddane dalszym ekspertyzom.
Około godziny 11.30 wydano zgodę na powrót mieszkańców do swoich domów.