Orneta Granaty i pociski znalezione w Ornecie. Służby ewakuowały mieszkańców Oprac. Natalia Grzybowska |

Niebezpieczne znalezisko w Ornecie. Służby ewakuowały mieszkańców Źródło wideo: KPP Lidzbark Warmiński Źródło zdj. gł.: KPP Lidzbark Warmiński

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Policjanci podczas nocnej interwencji w Ornecie (woj. warmińsko-mazurskie) znaleźli w pomieszczeniach gospodarczych przy budynku wielorodzinnym urządzenia wybuchowe pochodzenia wojskowego z czasów wojny. Jak podała Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim to granaty i pociski.

Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców okolicznych 24 gospodarstw.

Akcja służb w Ornecie Źródło zdjęcia: KPP Lidzbark Warmiński

Do zdarzenia doszło przy ulicy Warmińskiej 13. Jak wyjaśniła oficer prasowa z policji w Lidzbarku Warmińskim podkom. Beata Szydłowska, niebezpieczne przedmioty policjanci znaleźli podczas interwencji w gospodarstwie, która wynikała z zupełnie innej sprawy.

Po ich ujawnieniu na miejsce skierowano funkcjonariuszy sekcji minersko-pirotechnicznej Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie oraz strażaków.

Służby zabezpieczyły teren w promieniu 150 metrów i zapewniły mieszkańcom tymczasowe schronienie na czas prowadzonych działań.

Podczas czynności odkryto między innymi amunicję, granaty i pociski pochodzące z okresu wojennego. Najbardziej niebezpieczne przedmioty zostały przejęte przez specjalistów z SPKP w Olsztynie i zostaną zneutralizowane w bezpiecznych warunkach.

Pozostałe zabezpieczone elementy, po sprawdzeniu, czy nie stanowią zagrożenia, trafiły do policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim. Zostaną poddane dalszym ekspertyzom.

Około godziny 11.30 wydano zgodę na powrót mieszkańców do swoich domów.

Źródło: Google Maps

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