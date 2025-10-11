W olsztyńskim szpitalu na świat przyszły trojaczki

Olsztyn. W szpitalu na świat przyszły trojaczki

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie urodziły się trojaczki. W 34. tygodniu ciąży urodzili się Adam, Marcel i Błażej.

"Mama i maluchy czują się dobrze, a my nie przestajemy się uśmiechać " - podał w komunikacie olsztyńskim szpital. Każdy z chłopców waży około dwóch kilogramów.

W olsztyńskim szpitalu urodziły się trojaczki Źródło: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Lecznica poinformowała, że "takie narodziny zdarzają się niezwykle rzadko, raz na 6-7 tysięcy ciąż". Rocznie w olsztyńskiej lecznicy rodzi się około 50 par bliźniąt, a trojaczki – raz, czasem dwa razy w roku.

"W ciągu zaledwie dwóch tygodni nasz zespół odebrał również cztery porody bliźniacze. Dla całego zespołu to zawsze ogromna radość i wzruszenie" - przekazał szpital.

