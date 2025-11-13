Pijany na hulajnodze. Policja pokazuje, jak zakończył swoją jazdę

Wywrócił się na hulajnodze elektrycznej. Miał prawie trzy promile Źródło: KMP Olsztyn

Do zdarzenia doszło w środę przed godziną 2 w nocy. 30-latek jechał hulajnogą elektryczną, w pewnym momencie - na skrzyżowaniu ulicy Jagiellończyka i alei Warszawskiej - stracił panowanie nad pojazdem i wywrócił się. To, co się stało widać na nagraniu z monitoringu, które opublikowała policja. Mężczyzna przejechał w poprzek drogi i wywrócił się tuż przed wjazdem na chodnik.

- Jak się okazało miał prawie trzy promile alkoholu w organizmie, został przetransportowany do szpitala - poinformowała komisarz Anna Balińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. I dodała, że mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń i ostatecznie nie wymagał hospitalizacji.

30-latek odpowie przed sądem. Grozi mu grzywna.

Policja: przykład skrajnej nieodpowiedzialności

Nagranie ze zdarzenia policjanci opublikowali ku przestrodze.

- To zdarzenie może być kolejnym przykładem skrajnej nieodpowiedzialności i lekceważenia przepisów - podkreśliła Balińska. Funkcjonariusze przypomnieli, że zgodnie z przepisami hulajnoga elektryczna traktowana jest jako pojazd i niezależnie od tego, czy jedziemy samochodem, rowerem, czy hulajnogą elektryczną - kierowanie nimi pod wpływem alkoholu "stwarza ogromne zagrożenie".

