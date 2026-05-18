Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

Decyzja sądu w sprawie adwokata od "trumny na kółkach"

Policjanci zatrzymali poszukiwanego adwokata od "trumny na kółkach"
Zatrzymanie adwokata od "trumny na kółkach"
Źródło wideo: Policja Łódź
Źródło zdj. gł.: Marcin Kierwiński, szef MSWiA/X
Paweł Kozanecki, znany jako adwokat od "trumny na kółkach", będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie z więzienia dopiero po odbyciu trzech czwartych kary. Za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby, został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności. Nie stawił się do więzienia, był poszukiwany listem gończym. Postanowienie w sprawie bezprawnego utrudniania wykonania kary wydał sąd w Olsztynie.

Paweł Kozanecki w marcu został skazany prawomocnym wyrokiem na półtora roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. W połowie marca Sąd Rejonowy w Olsztynie, przed którym toczył się proces łódzkiego adwokata, zlecił policji osadzenie skazanego w zakładzie karnym.

Z powodu nieobecności adwokata w miejscu zamieszkania Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał postanowienie o poszukiwaniu skazanego listem gończym. 7 maja Paweł Kozanecki został zatrzymany przez policjantów w pobliżu Hrubieszowa i przewieziony do tamtejszego zakładu karnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Adwokat od "trumny na kółkach" trafił do więzienia

Adwokat od "trumny na kółkach" trafił do więzienia

Łódź
Sprawdzają, czy ktoś pomagał adwokatowi od "trumny na kółkach"

Sprawdzają, czy ktoś pomagał adwokatowi od "trumny na kółkach"

Rafał Molenda

Decyzja sądu

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Adam Barczak, olsztyński sąd rejonowy na podstawie przepisów karnych wykonawczych wydał w ubiegłym tygodniu postanowienie o stwierdzeniu, że Paweł Kozanecki bezprawnie utrudniał wykonanie kary pozbawienia wolności poprzez ucieczkę oraz ukrywanie się.

- Postanowienie w tej sprawie nie jest prawomocne i przysługuje na nie zażalenie. Jeśli powyższe postanowienie się uprawomocni, będzie ono skutkowało ograniczeniem prawa skazanego do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności, a mianowicie: skazany będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu trzech czwartych kary - wyjaśnił sędzia Adam Barczak.

Zdecydują w jakim więzieniu odbędzie karę

Komisja penitencjarna Zakładu Karnego w Hrubieszowie zdecyduje, w którym zakładzie karnym w Polsce Paweł Kozaneckbędzie odbywał karę.

Z danych przekazanych przez Służbę Więzienną wynika, że komisja penitencjarna zbiera się w czwartek, więc wtedy będzie wiadomo, gdzie adwokat spędzi najbliższe miesiące.

Z kolei rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi mówił wcześniej, że złożony w łódzkim sądzie wniosek o nadzór elektroniczny musi poczekać na uregulowanie sytuacji skazanego, bo właściwym dla jego rozpoznania będzie teraz sąd penitencjarny w miejscu, w którym skazany będzie odbywał karę.

Tragiczny wypadek i słowa "trumnie na kółkach"

Do wypadku z udziałem łódzkiego adwokata doszło we wrześniu 2021 r. na drodze Barczewo – Jeziorany (warmińsko-mazurskie). Według aktu oskarżenia, kierując Mercedesem, Paweł Kozanecki naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, przekroczył podwójną linię ciągłą i zjechał na przeciwny pas ruchu. Doprowadził do nieumyślnego wypadku drogowego – zderzenia z jadącym z naprzeciwka Audi 80. W rezultacie kierująca i pasażerka audi zginęły na miejscu.

O śmiertelnym wypadku drogowym pod Barczewem stało się głośno, gdy niedługo po nim adwokat nagrał i opublikował w internecie film ze swoją wypowiedzią. Stwierdził w nim, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z "trumną na kółkach" i m.in. dlatego kobiety zginęły. Wypowiedź zamieszczona na portalach społecznościowych zbulwersowała opinię publiczną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Adwokat od "trumny na kółkach" skazany

Adwokat od "trumny na kółkach" skazany

Z wesela wracał "adwokat nowej ery". Mama i teściowa nie żyją

Z wesela wracał "adwokat nowej ery". Mama i teściowa nie żyją

Bartosz Żurawicz
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP/tvn24.pl
Autorka/Autor: pop
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
pbc trzustka shutterstock_2471731173
Trudno go wykryć, trudno operować. Ten rak to wciąż wyrok
Wywiad medyczny
29 min
pc
Polscy myśliwi i nielegalny handel rogami nosorożców
Superwizjer
45 min
pc
Zapobiega nowotworom, ale mało kto z niej korzysta
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Wyroki sądowe w PolsceDrogi w PolsceSąd
Czytaj także:
Dan Driscoll i generał Christopher LaNeve podczas posiedzenia komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów
"Okropny sygnał". Szereg pytań kongresmenów w sprawie Polski
Peter Magyar
Prezydent odmawia Magyarowi. "Nie ma żadnej przesłanki"
Chodzi o modele Audi: A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 i Q5
Co dwa tygodnie dolewał oleju, żeby nie zatrzeć silnika. Poszedł do sądu i wygrał
Bartłomiej Plewnia
Donald Trump
Trump: niech lepiej się ruszą, bo nic z nich nie zostanie
Świat
Shakira
Sąd zdecydował: skarbówka ma zwrócić artystce miliony
Kultura i styl
Ćwiczenia amerykańskich żołnierzy (zdjęcie ilustracyjne)
"To nie była nieoczekiwana, nagła decyzja". Pentagon dla "Faktów" TVN
Świat
Peter Magyar o porządkach po poprzedniej władzy
Złocony sufit. Magyar wzywa do rezygnacji
Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodnicząca KRS odchodzi. "Logiki w tym nie ma"
Polska
Wybuch w stacji transformatorowej w Łodzi
Eksplozja sekundy po tym, jak obok przeszła kobieta z wózkiem
Łódź
Spotkanie ze Sławomirem Mentzenem w Piotrkowie Trybunalskim
Mentzen jeździ po Polsce. I zmyśla
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
Katastrofa na pokazie lotniczym w USA
Katastrofa na pokazie lotniczym. Rozbiły się dwa samoloty
Świat
wirus ebola shutterstock_1771923899
Śmiertelny wirus wraca. WHO ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia
Zdrowie
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął mnie na chodnik"
Dziedziniec Pałacu w Wilanowie otwarty dla wszystkich
Pierwsza decyzja nowego dyrektora Pałacu w Wilanowie
WARSZAWA
Tłumy przed sklepem Swatch w Genewie
Tłumy klientów, interwencje policji i nieudane zakupy. Premiera zmieniła się w chaos
BIZNES
Akcja poszukiwawcza zaginionych włoskich nurków
Poszukiwania nurków zakończone. Odnaleziono wszystkie ciała
Świat
Cezary Tomczyk
"Jadę do USA z wiadomością od Tuska"
Polska
Donald Trump w czapce z daszkiem
Trump postawił na Warsha. Wkrótce może tego pożałować
BIZNES
Imigrant kontra państwo. "Żąda pieniędzy" albo "pozywa". Co to za historia
Imigrant "żąda pieniędzy" i "pozywa państwo"? Co to za historia
Zuzanna Karczewska
sejm budynek
Pod petycją podpisało się kilkanaście tysięcy osób. Będzie protest przed Sejmem
Łukasz Figielski
Kolonoskopię powinna zrobić każda osoba po 50. roku życia
Już samo zaproszenie ma znaczenie. Naukowcy pokazali, jak można uniknąć raka
Anna Bielecka
Wrocław uznał małżeństwo jednopłciowe zawarte za granicą
Są razem pół wieku, ich małżeństwo uznane w Polsce
Wrocław
Włodzimierz Czarzasty i Kamil Wnuk
Do posła podchodzi marszałek. "Ty masz jakieś problemy ze mną?"
W KULUARACH
Katastrofa dwóch samolotów EA-18G w Idaho
"Zdał sobie sprawę, że jest uderzony z góry". Piloci mieli kilka sekund
Świat
Zbigniew Ziobro
Ziobro w USA. "Ośmiesza nie tylko siebie"
KAWA NA ŁAWĘ
Viktor Orban
Magyar odmawia Orbanowi. "Nie otrzyma jej"
Świat
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Inflacja bazowa w Polsce. Najnowsze dane
BIZNES
Lodowiec Thwaitesa
Lód Antarktydy topi się szybciej, niż sądzono. Naukowcy odkryli, dlaczego
METEO
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja w mieszkaniu Sakiewicza. Nowe informacje
Polska
Metallica
Już jutro jeden z najdroższych koncertów 2026 roku
Kultura i styl

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica