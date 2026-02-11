Agresja w autobusie, zatrzymana kobieta z nożem

Olsztyn Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę w godzinach porannych policjanci otrzymali zgłoszenie w tej sprawie.

- Około godziny 8.30 otrzymaliśmy zgłoszenie o kobiecie, która miała zachowywać się agresywnie wobec pasażerów oraz kierowcy autobusu miejskiego. Kobieta miała przy sobie nóż - podała komisarz Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Funkcjonariusze, którzy jechali do wypadku w okolicy Nikielkowa, bardzo szybko przyjechali na miejsce. Kobieta została zatrzymana, a nóż zabezpieczony.

- Obecnie wyjaśniane są wszystkie okoliczności tego zdarzenia, jego przebieg, przesłuchiwani są świadkowie - dodała policjantka.

Opracował Michał Malinowski

OGLĄDAJ: Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Oglądaj TVN24