Agresja w autobusie, zatrzymana kobieta z nożem

W środę w godzinach porannych policjanci otrzymali zgłoszenie w tej sprawie.
- Około godziny 8.30 otrzymaliśmy zgłoszenie o kobiecie, która miała zachowywać się agresywnie wobec pasażerów oraz kierowcy autobusu miejskiego. Kobieta miała przy sobie nóż - podała komisarz Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
Funkcjonariusze, którzy jechali do wypadku w okolicy Nikielkowa, bardzo szybko przyjechali na miejsce. Kobieta została zatrzymana, a nóż zabezpieczony.
- Obecnie wyjaśniane są wszystkie okoliczności tego zdarzenia, jego przebieg, przesłuchiwani są świadkowie - dodała policjantka.
Opracował Michał Malinowski
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock