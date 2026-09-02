Olsztyn 77-latek potrącił rowerzystę, stracił prawo jazdy. Nagranie Oprac. Michał Malinowski |

Potrącenie rowerzysty w Olsztynie Źródło wideo: KMP w Olsztynie Źródło zdj. gł.: KMP w Olsztynie

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Do zdarzenia doszło we wtorek (1 września) około godziny 7 w Olsztynie. Kierujący fordem 77-latek, skręcając w ulicę Wojska Polskiego, potrącił rowerzystę przejeżdżającego przez przejazd rowerowy.

- Na miejsce wezwani zostali policjanci oraz załoga karetki pogotowia. Na szczęście kierowca jednośladu nie odniósł poważnych obrażeń i nie wymagał hospitalizacji. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa - podała komisarz Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Potrącenie rowerzysty na przejeździe rowerowym Źródło zdjęcia: KMP w Olsztynie

Policjanci zatrzymali prawo jazdy 77-letniemu kierowcy. Sporządzili również wniosek o ukaranie do sądu.