77-latek potrącił rowerzystę, stracił prawo jazdy. Nagranie
Do zdarzenia doszło we wtorek (1 września) około godziny 7 w Olsztynie. Kierujący fordem 77-latek, skręcając w ulicę Wojska Polskiego, potrącił rowerzystę przejeżdżającego przez przejazd rowerowy.
- Na miejsce wezwani zostali policjanci oraz załoga karetki pogotowia. Na szczęście kierowca jednośladu nie odniósł poważnych obrażeń i nie wymagał hospitalizacji. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa - podała komisarz Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
Policjanci zatrzymali prawo jazdy 77-letniemu kierowcy. Sporządzili również wniosek o ukaranie do sądu.
Źródło: tvn24.pl