Olsztyn Cofał, nie zauważył dwulatki. Potrącił ją i przejechał po rękach Michał Malinowski |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KWP w Olsztynie

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Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek w miejscowości Mały Łęck, w powiecie działdowskim (Warmia i Mazury).

- Dwulatka szła chodnikiem z mamą. Dziecku spadła czapka i usiadło na chodniku, na wysokości bramy jednej z posesji. W tym czasie wyjeżdżał kierowca samochodu osobowego. Podczas cofania 44-latek nie zauważył dziewczynki. Potrącił ją tyłem pojazdu i przejechał jej po rękach - przekazał aspirant sztabowy Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Na miejsce wezwano karetkę oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało przytomną dziewczynkę do szpitala w Olsztynie. - Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - dodał aspirant sztabowy Rafał Jackowski.

Kierujący i matka dziewczynki, byli trzeźwi.

Dwulatka do szpital zabrał śmigłowiec LPR Źródło zdjęcia: KWP w Olsztynie