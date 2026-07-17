Cofał, nie zauważył dwulatki. Potrącił ją i przejechał po rękach
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek w miejscowości Mały Łęck, w powiecie działdowskim (Warmia i Mazury).
- Dwulatka szła chodnikiem z mamą. Dziecku spadła czapka i usiadło na chodniku, na wysokości bramy jednej z posesji. W tym czasie wyjeżdżał kierowca samochodu osobowego. Podczas cofania 44-latek nie zauważył dziewczynki. Potrącił ją tyłem pojazdu i przejechał jej po rękach - przekazał aspirant sztabowy Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Na miejsce wezwano karetkę oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało przytomną dziewczynkę do szpitala w Olsztynie. - Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - dodał aspirant sztabowy Rafał Jackowski.
Kierujący i matka dziewczynki, byli trzeźwi.
Źródło: tvn24.pl