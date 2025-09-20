Logo strona główna
Olsztyn

Znaleziono "obiekt przypominający drona". Prokuratura: sądzimy, że to ostatni z poszukiwanych po 10 września

Obiekt przypominający drona znaleziono na terenie gminy Korsze w województwie warmińsko-mazurskim
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie o odnalezionym "obiekcie przypominającym drona" w gminie Korsze
Źródło: TVN24
W sobotę po południu w gminie Korsze w województwie warmińsko-mazurskim znaleziono - jak podano w pierwszym komunikacie policji - "obiekt przypominający drona". Później Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, poinformował, że to dron styropianowy. - Na ten moment sądzimy, że jest to ostatni z poszukiwanych dronów, które w nocy z 9 na 10 września wleciały na terytorium Polski – przekazał.
Kluczowe fakty:
  • O tym, że w gminie Korsze znaleziono "obiekt przypominający drona" jako pierwsze poinformowały Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie i Żandarmeria Wojskowa.
  • Po doświadczeniach z 10 września, kiedy to na terenie Polski znaleziono kilkanaście dronów, które wleciały w naszą przestrzeń powietrzną, służby apelują o stosowanie się do ich zaleceń.
  • Kiedy otrzyma się alert RCB o wtargnięciu dronów, należy powstrzymywać się od poszukiwań na własną rękę. Każde podejrzane znalezisko omijać szerokim łukiem, a za to informować o nim służby, wybierając numer alarmowy 112.
  • Jak o tych wydarzeniach rozmawiać z dziećmi i nastolatkami, w domach i w szkole? O radach specjalistów piszemy tutaj.

"W sobotę około godz. 14:00 w gm. Korsze (pow. kętrzyński) na polu około 50 metrów od zabudowań właściciel terenu ujawnił leżący obiekt przypominający drona" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

"Powiadomieni o tym policjanci na wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby, m. in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Pod jego nadzorem trwają czynności procesowe na miejscu tego zdarzenia" - dodano.

Obiekt przypominający drona znaleziono na terenie gminy Korsze w województwie warmińsko-mazurskim
Obiekt przypominający drona znaleziono na terenie gminy Korsze w województwie warmińsko-mazurskim

Na miejscu pojawiła się Żandarmeria Wojskowa

Komunikat w sprawie wydała także Żandarmeria Wojskowa.

"Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, pod nadzorem prokuratora z Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w gminie Korsze, pow. kętrzyński" - poinformowano.

Rzecznik prokuratury: sądzimy, że to ostatni z poszukiwanych dronów

Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie mówił po godzinie 17 na antenie TVN24, że na miejscu jeszcze trwają oględziny. - Wstępnie wskazują, iż jest to obiekt zbliżony do tych, które zostały zabezpieczone na terenie naszego kraju w ubiegłym tygodniu - przekazał.

Chodzi o znalezione fragmenty rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września.

Później Brodowski przekazał, że znaleziony obiekt to styropianowy dron. – Jego stan wskazuje na to, że przeleżał kilka dni na polu. Na ten moment sądzimy, że jest to ostatni z poszukiwanych dronów, które w nocy z 9 na 10 września wleciały na terytorium Polski - podał Brodowski. Dodał, że na miejscu pracują prokuratorzy z VIII wydziału ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, którzy przekażą zebrane w tej sprawie materiały Prokuraturze Okręgowej w Lublinie, która wyjaśnia tę sprawę.

PAP nieoficjalnie: to dron-wabik typu Gerbera

Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej, znaleziony dron jest lekką konstrukcją. Wstępna ocena wskazuje, że to dron-wabik typu Gerbera. Maszyna kilka dni przeleżała w błocie. W pewnych miejscach widać na niej wykonane cyrylicą napisy. Zdaniem rozmówców PAP to identyczny dron, jak ten, który 10 września odnaleziono we wsi Oleśno pod Elblągiem – był to jeden z dronów, które wleciały z Rosji do Polski.

Drona odnaleziono na skraju małej wsi w gminie Korsze. Od tego miejsca do granicy z Rosją, z obwodem królewieckim, jest około 20 kilometrów. To znacznie bliżej granicy z Rosją niż z Oleśna, gdzie 10 września odnaleziono rosyjskiego bezzałogowca.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o dronach nad Polską?

Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o dronach nad Polską?

Justyna Suchecka
Co zrobić, kiedy wiadomo, że nastąpił atak?

Co zrobić, kiedy wiadomo, że nastąpił atak?

Stefania Kulik
