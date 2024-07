Mężczyzna pływał w Jeziorze Mikołajskim (woj. warmińsko-mazurskie) wpław środkiem szlaku, którym poruszają się żaglówki, motorówki i skutery. Gdy zauważyli go ratownicy popłynął na brzeg, zanim przyjechali policjanci oddalił się. Kąpiel mogła kosztować go nie tylko 250 zł grzywny. Służby podkreślają, że stwarzał ogromne zagrożenie – dla siebie i innych.

Ratownicy: postanowił pływać wpław po środku szlaku żeglownego

"Bardzo łatwo można doprowadzić do tragedii"

Tylko na strzeżonyh kąpieliskach, a jeśli nie, to tylko przy brzegu

Mężczyzny szukał patrol policji

- Przeszukali teren przyległy do jeziora, ale go nie znaleźli – zaznacza.

Grzywna do 250 złotych lub kara nagany

- Grozi za to kara grzywny do 250 zł albo kara nagany – podaje.

Policja: mógł wywnioskować, że pływanie tu jest bardzo niebezpieczne

- Każdy kto decyduje się na wejście tu do wody powinien wiedzieć, że Jezioro Mikołajskie jest na szlaku żeglownym, co wynika z rozporządzenia rady ministrów w sprawie śródlądowych dróg wodnych. Poza tym, nawet samemu obserwując jezioro, można wywnioskować, że skoro jest tam dużo łodzi i statków, to pływanie w miejscach, które nie są do tego wyznaczone, jest bardzo niebezpieczne – podkreśla policjantka.