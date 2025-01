Z "hukiem" pożegnał się ze służbą Komendant Powiatowy Policji w Iławie. Na pożegnaniu odmówił podania ręki komendantowi wojewódzkiemu, a w pożegnalnym przemówieniu "przejechał się" po swoich przełożonych i porównał policję do tonącego Titanica. "Czasami tak jest, że zmiany nie wszystkim się podobają, ale są potrzebne" - skomentowała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

W poniedziałek z policyjnym mundurem pożegnał się inspektor Waldemar Pankowski, dotychczasowy Komendant Komendy Powiatowa Policji w Iławie. Jego obowiązki przejął inspektor Mirosław Mozarczyk, który dotychczas pełnił funkcję Komendanta w Komendzie Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

O przejściu komendanta "do cywila" poinformowała na swojej stronie Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Jak czytamy w komunikacie, "po 26 latach oddanej służby w Policji insp. Waldemar Pankowski zdecydował o zakończeniu swojej zawodowej drogi i przejściu na zasłużoną emeryturę". Na uroczystej zbiórce w sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Iławie "za lata służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu iławskiego" miał mu podziękować Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Mirosław Elszkowski.

Insp. Waldemar Pankowski podkreślił, że służba w Policji a także dowodzenie iławską komendą były dla niego ogromnym zaszczytem, ale również wyzwaniem. Komendant podsumowując swoją służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie, podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za wspólną służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa powiatu Iławskiego. W podobnym tonie zwrócił się także do przedstawicieli administracji samorządowej w regionie oraz do przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji i służb.

"Jako człowiek honoru nie mogę podać Panu ręki"

O tym co wydarzyło się przed przemówieniem w komunikacie jednak nie przeczytamy. Zobaczyć to można na nagraniach opublikowanych przez portal Info Iława.

- Sztandaru nie żegnam, gdyż nie ma słów "Bóg, Honor, Ojczyzna". Ojczyznę kocham. Prawo w Polsce nie obowiązuje. Jako człowiek honoru nie mogę podać Panu ręki - powiedział w meldunku o zdaniu obowiązków insp. Pankowski.

"W szalupie opuszczam ten tonący okręt"

Potem stanął przy mównicy. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie pominęła zasadniczą część przemówienia, w których w gorzkich słowach podsumował swoje odejście ze służby.

W przemówieniu pytał, czy polską policję stać na taki wydatek. - Przekaz medialny jest taki, że mamy dzwonić po emerytów, ściągać ich z emerytury, prosić, żeby zostali. A tymczasem ja, 45-letni policjant, doświadczony, państwo we mnie zainwestowało, rzuca się po prostu na bród z dnia na dzień. Gratulacje - mówił w przemówieniu, które zamieścił portal Info Iława.

Jak dodawał, po jego odejściu ze służby, będzie otrzymywać 10 tysięcy złotych emerytury.

Stwierdził, że "jeżeli tak polska policja będzie zarządzana, na pewno daleko zajedziemy". - Tak naprawdę to ten ten Titanic już uderzył w krę i orkiestra gra, ale on już się zanurza. Na szczęście ja dzisiaj w szalupie opuszczam ten tonący okręt - powiedział.

Przyznał, że otrzymał propozycję objęcia funkcji komendanta Komendy Powiatowego Policji w Giżycku, ale to była propozycja, której mógł przyjąć nie mógł ze względu na rodzinę. - Jeżeli komendant wojewódzki zna swoich podwładnych, to powinien też znać ich sytuację rodziną, że mam żonę, sześcioletnią córkę, dwójkę dzieci - mówił.

Dodał, że do pełnej służby brakowało mu mniej niż 2 lata, a kierowana przez niego komenda dobrze funkcjonowała. Cytował też fragment uzasadnienia z rozkazu komendanta wojewódzkiego z 30 grudnia 2024 roku o odwołaniu go ze stanowiska, w którym ten podkreślał jego "wieloletnie doświadczenie służbowe i wysokie kwalifikacje zawodowe", "bogaty zasób wiedzy", bardzo dobre wykonywanie obowiązków "z dużym zaangażowaniem i kreatywnością" oraz m.in. systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji.

- No to taki rozkaz - piękna laureczka, a następnie zwolniony do cywila - spuentował Pankowski.

Zwrócił się też do swoich kolegów, by mieli odwagę mówić o swoich sprawach przełożonym. - To może nie będzie wystrzał granatnika na Komendzie Głównej Policji, ale przynajmniej mój przypadek zwróci uwagę innym policjantom, innym komendantom powiatowym i miejskim, żeby się nie bali mówić jak jest, bo wszyscy pudrują, że jest dobrze, że jest pięknie, a tak do końca nie jest - powiedział.

"Czasami tak jest, że zmiany nie wszystkim się podobają, ale są potrzebne"

Po wydarzeniach w iławskiej jednostce, oświadczenie w mediach społecznościowych zamieściła Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

"Czasami tak jest, że zmiany nie wszystkim się podobają, ale są potrzebne. Dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Iławie postanowił skorzystać z prawa przejścia na emeryturę, po tym jak odrzucił propozycję przejścia na równorzędne stanowisko, otrzymaną od KWP w Olsztynie" - czytamy na portalu X.

Pod tym wpisem zamieszczono fragment oświadczenia, które opublikowano na Facebooku. Przypomniano w nim, że Ustawa o Policji wskazuje, że komendant wojewódzki ma swobodę powoływania i odwoływania komendantów powiatowych, a podejmując personalne decyzje o osobach zajmujących takie stanowisko "kieruje się przede wszystkim dobrem danej jednostki Policji, oceną dotychczasowej służby policjanta, podejmowanych przez niego decyzji, sposobu zarządzania kadrami, a także wolą samych policjantów, których te decyzje dotyczą".

"Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie biorąc te elementy pod uwagę, podjął decyzję o konieczności zmiany na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Iławie" - napisano.

W oświadczeniu olsztyńska policja odniosła się też do propozycji przeniesienia do Giżycka, jaką otrzymał Pankowski. "Konieczność pełnienia służby przez komendantów jednostek powiatowych poza miejscem zamieszkania, często w miejscu znacznie od niego oddalonym, jest czymś zupełnie normalnym, co miało i ma miejsce również w garnizonie warmińsko-mazurskim" - napisano.

Kim jest Waldemar Pankowski?

Podinsp. Waldemar Pankowski służbę w mundurze rozpoczął w 1998 roku w Oddziałach Prewencji Policji w Olsztynie. Od 2002 roku związany był z Komendą Powiatową Policji w Iławie, gdzie pracował na różnych stanowiskach służbowych, zarówno w pionie prewencyjnym jak i kryminalnym. Od 2010 roku pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie na stanowisku kierowania w Zespole Dyżurnych Wydziału Prewencji. 20 listopada 2020 r. rozkazem ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasza Klimka został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Iławie.

